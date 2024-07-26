  • 30°C
香港時間 : 2024726日 (五) 13:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全︱54歲男咳嗽2年未癒肺部驚現陰影疑患癌　手術取出1物揭打邊爐惹禍

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

54歲男咳嗽2年未癒，肺部驚現陰影疑患癌，手術取出1物揭打邊爐惹禍。

【咳嗽／肺癌／氣管／異物／嗆咳／打邊爐／火鍋／鯁喉】打邊爐要留心！內地一名54歲男子咳嗽2年多未痊癒，求醫檢查發現肺部有1cm陰影，擔心罹患肺癌，於是做手術；結果醫生竟從患者體内取出一物，揭發元兇是2年前吃的一餐火鍋惹禍。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

據内地媒體報道，浙江杭州一名54歲男子莫名咳嗽2年多，期間數次自行到藥房買藥吃，卻未見好轉。直至6月底，他前往浙江醫院三墩院區胸外科求醫，照CT發現肺右下方有一個約1cm大小的陰影，並且顯示縱隔淋巴結腫大。

疑患肺癌做手術 結果出乎意料

男子見檢查結果，隨即懷疑自己患上肺癌，表示希望醫院可以為其進行手術治療。術前，醫生為他進行支氣管鏡檢查，告知他除了右下肺支氣管開口黏膜新生物，未見其他異常；但男子仍堅持要手術。最終，醫生決定使用微創胸腔鏡，取出病人部分肺部組織作進一步病理分析。

然而，就在患者接受手術麻醉時，插喉剛插入氣管，就有黑紅色異物被抽吸上來。醫生見狀，為其實施支氣管鏡下異物取出術，驚訝發現異物竟是一節辣椒。而自取出辣椒，男子即時不再咳嗽，排除了肺癌疑慮，鬆了一口氣。

點擊圖片放大
+2

患者這才記起，原來在兩年前一次打邊爐期間，不慎被辣椒底料嗆到導致劇烈嗆咳。浙江醫院胸外科主任祝鑫海主任醫師分析，辣椒尖應該就是在嗆咳時被吸入，順著呼吸道跑進肺裡。而不斷的異物刺激，導致其右下肺基底段出現了反應性增生；罪魁禍首的辣椒又藏在了增生肉芽組織下方被包埋，所以一般的檢查手段難以發現。

氣道異物嚴重可窒息致死

浙江醫院呼吸內科主任葉健主任醫師指出，氣道異物是呼吸內科的常見急症，患者若長期存在久治不癒的咳嗽且無法明確病因，要考慮有支氣管異物的可能，需要透過支氣管鏡檢查確認。

臨床上碰到的異物種類繁多，有金耳環、豬肉塊、假牙、蠶豆瓣、各種動物骨頭等，產生的組織損傷也不盡相同。

醫師又表示，人體的主氣管和支氣管對異物的敏感程度不一樣。主氣管內存在異物，可能會出現強烈的咳嗽反應。但成人支氣管內有異物時，可能不會有明顯症狀，甚至部分患者都回想不起曾經誤食嗆咳的經歷，症狀可以表現為長期的慢性咳嗽或是肺部感染。如異物無法及時取出，輕則肺不張、呼吸道感染，重則窒息死亡。

對此，浙江醫院胸腔外科趙凱翔醫師就舉例，曾經有一位患者吃魚時發生嗆咳，一條體積不小的魚刺，卡在氣道裡一個多月，不但導致其發燒，而且魚刺劃破了食道，導致其主要位於胸廓中央的縱隔水腫、發膿，最終只能做開胸手術將魚刺取出。

相關文章：

【鯁喉意外】21歲女子打邊爐疑鯁喉亡　醫生︰首3至5分鐘是黃金時間

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

鯁喉意外︱端午節前警世　台灣金鐘獎女星突揭　父親死亡真相：食粽噎死【附鯁喉急救法+6大易鯁喉食物】
16:48 2024/06/07
鯁喉意外︱端午節前警世　台灣金鐘獎女星突揭　父親死亡真相：食粽噎死【附鯁喉急救法+6大易鯁喉食物】
疑患怪病｜港女出風癩後3個月來喉嚨屢現異物感　遍尋病因不遂疑患1病 【附醫生拆解慢性咽喉炎】
17:43 2024/02/26
疑患怪病｜港女出風癩後3個月來喉嚨屢現異物感　遍尋病因不遂疑患1病 【附醫生拆解慢性咽喉炎】
誤吞異物｜男子酒醉誤吞烤肉籤　1原因3個月後始求醫　揭腸道遭刺穿流灰黑膿液
11:30 2024/02/12
誤吞異物｜男子酒醉誤吞烤肉籤　1原因3個月後始求醫　揭腸道遭刺穿流灰黑膿液

你可能感興趣

鯁喉意外︱端午節前警世　台灣金鐘獎女星突揭　父親死亡真相：食粽噎死【附鯁喉急救法+6大易鯁喉食物】
16:48 2024/06/07
鯁喉意外︱端午節前警世　台灣金鐘獎女星突揭　父親死亡真相：食粽噎死【附鯁喉急救法+6大易鯁喉食物】
疑患怪病｜港女出風癩後3個月來喉嚨屢現異物感　遍尋病因不遂疑患1病 【附醫生拆解慢性咽喉炎】
17:43 2024/02/26
疑患怪病｜港女出風癩後3個月來喉嚨屢現異物感　遍尋病因不遂疑患1病 【附醫生拆解慢性咽喉炎】
誤吞異物｜男子酒醉誤吞烤肉籤　1原因3個月後始求醫　揭腸道遭刺穿流灰黑膿液
11:30 2024/02/12
誤吞異物｜男子酒醉誤吞烤肉籤　1原因3個月後始求醫　揭腸道遭刺穿流灰黑膿液
健康問題 網絡熱話 食用安全 咳嗽 火鍋 肺癌

最高瀏覽

鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材
鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材
巴黎奧運必備零食︱部分薯片含致癌物+反式脂肪　盤點96款安全薯片清單　零反式／低脂／通過致癌物檢測
巴黎奧運必備零食︱部分薯片含致癌物+反式脂肪　盤點96款安全薯片清單　零反式／低脂／通過致癌物檢測
歌神張學友因病宣布取消3場演唱會　寫信向歌迷道全面公開病情
歌神張學友因病宣布取消3場演唱會　寫信向歌迷道全面公開病情
藥物百科｜胃藥要點揀？藥劑師拆解3大常見迷思　3類胃藥成分及對應症狀一覽
藥物百科｜胃藥要點揀？藥劑師拆解3大常見迷思　3類胃藥成分及對應症狀一覽
急症室最長等候時間（07月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月26日 時間12:05）