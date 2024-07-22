愛滋病曙光｜全球第7名愛滋康復者　男子感染HIV後再患血癌　接受幹細胞移植成功痊癒

【愛滋病／HIV／愛滋病毒／愛滋病疫苗／愛滋治療／醫學突破】愛滋病也許不再是不治之症！德國一名60歲男子於2009年確診愛滋病，並在6年後被診斷出患有白血病，同年接受幹細胞移植治療；3年後開始停止服用抗愛滋病毒藥物，隨後監察顯示其體內不再存有愛滋病毒已達6年，成為全球第7位愛滋病康復者。負責醫生表示，暫時無法完全確定該名患者體內的愛滋病毒痕跡已完全杜絕，但其案例暗示著愛滋病可以被治療，為愛滋病治療帶來重大成果。

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愛滋男接受骨髓移植成功痊癒

綜合外媒報道，該名60歲男子早於2009年確診愛滋病，並於2015年被診斷出急性髓系白血病（AML），同年10月接受了幹細胞移植治療。其後，男子於2018年起開始停止服用抗愛滋病毒藥物，隨後每年監察都在其體內檢測不到任何愛滋病毒，至今達6年，意味著他很大可能已成功對抗愛滋病，成為全球第7位愛滋病康復者。主治醫生、柏林夏里特醫學院的HIV專家Dr. Christian Gaebler受訪指出，

雖然患者目前已經超過5年時間未被檢測到帶有愛滋病毒，但團隊仍無法完全確定其體內的愛滋病毒痕跡已完全杜絕。不過他的案例暗示著愛滋病可以被治療，也許能為愛滋病治療帶來重大成果。

Dr. Gaebler表示，目前團隊還需持續觀察患者一段時間，以便確定已完全杜絕愛滋病毒，而這名患者的案例有機會成為製造愛滋病疫苗的一大關鍵。

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新案例與過往6例有1個重大差別

國際愛滋病協會主席Sharon Lewin指出，雖然患者已經超過5年沒有被檢測到任何愛滋病毒，在一般意義上已「接近」已治癒，但他和其餘6位愛滋病康復者有一個重大差異，讓他暫時無法被確實界定為「已痊癒」。

Sharon解釋，6位愛滋病康復者中有5位均接受了來自罕見基因突變捐贈者的幹細胞，其中部分CCR5基因缺失，阻止了HIV病毒進入細胞。這些捐贈者主要有著來自父母各一份的CCR5基因副本，讓捐贈者幾乎免疫於感染愛滋病；但這名德國60歲患者的捐贈者僅有1份CCR5基因變異副本，而全球擁有2份基因變異副本僅有1%，但有約15%的歐洲裔人擁有1份基因變異副本，這意味著未來可以擴大潛在捐贈者血庫，也代表著有更大的機會治療更多的愛滋病患者。

目前未有藥物根治愛滋病

根據「關懷愛滋AIDS Concern」資料顯示，愛滋病（AIDS）為「後天免疫力缺乏症」，由「人類免疫力缺乏病毒」（HIV, Human Immunodeficiency Virus）引發。HIV不能直接引起病症，但病毒進入人體後便侵襲人體免疫系統內的「T4細胞」（白血球細胞和巨噬細胞），使免疫系統和自行修補傷患的能力減弱。這時，一些對未受感染人士沒有威脅的疾病如肺囊蟲肺炎等便能乘虛而入，使感染者發病轉為愛滋病病人。現時雖然仍未有藥物能根治愛滋病病毒，但本港採用的療法，已大大將感染者壽命延長。

愛滋病病毒存在於感染者各種體液內，包括精液、血液、陰道分泌及前列腺分泌，感染者可通過此等體液的接觸把愛滋病病毒傳染給他人。而存於口水、汗水、淚水和尿液內的病毒數量極低，並不足以構成感染。由於愛滋病病毒感染者的外表可與一般人無異，故只有透過愛滋病抗體測試才能確定是否已受感染。

一旦不幸感染愛滋病毒，感染者可能會出現以下徵狀︰

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直至目前為止，醫學界仍未有完全治癒愛滋病的方法，但已經有很多治療方式，降低血液中的病毒含量，從而延慢愛滋病形成及其他細菌的侵襲，改善感染者的健康及生活質素。而本港有提供 「雞尾酒治療法」，這種治療法能有效地抑制身體內的愛滋病病毒，作用是抑制病毒攻擊免疫系統，現時只要跟從醫生的指示，大部分愛滋病病毒感染者可以在服藥後3至6個月內成功控制體內病毒，把身體的愛滋病病毒抑制至不可檢測水平。「雞尾酒治療法」能成功抑制病毒從而避免病毒攻擊免疫系統。只要免疫能力良好，感染者便不會得到「機會性感染」。

感染愛滋病3大成因

在透過血液感染的傳染病中，以愛滋病最為危險。據本港衞生署資料顯示，愛滋病是由於免疫系統因受到愛滋病毒感染後，而逐漸衰弱所引發出的多種疾病。成因包括：

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愛滋病病毒帶菌者可能毫無病徵，外表與常人無異。患者感染愛滋病病毒後，潛伏期可達10至15年。經過長時間後，患者的免疫系統會受到嚴重的破壞，逐漸失去抵抗嚴重疾病的能力。病者會患上較罕見的肺炎及皮膚癌等「機會性感染」，最終會導致患者死亡。

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