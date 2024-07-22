樂壇天后｜鄭秀文演唱會騷結實靚Body　Sammi拒節食靠6招健康修出線條美

▲ Sammi真的又fit又靚！

樂壇天后鄭秀文（Sammi）去年因確診新冠而被迫將演唱會延期，相隔一年《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2024》終在本月12日正式開鑼，演唱會現正進行得如火如荼，粉絲們除了可以欣賞到Sammi的精湛歌舞和華麗服飾之外，亦對她fit爆的身形讚口不絕，讚她肌肉結實得來又充滿線條美，絕對不是病態的瘦身，曾經過度減肥而成紙片人的Sammi，能夠擁有今天健康的體態，原來全靠6大方法！

下月便滿52歲的Sammi，狀態一點也不像年過半百，難怪她從不介意將年齡掛在口邊，亦經常大方在社交平台分享減肥心得，大家不妨參考一下。

鄭秀文演唱會丨Sammi許志安合唱感觸淚如雨下 勁愛COLLAR送薯片背囊孭住收工

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1.168斷食法

「168斷食」近年愈趨流行，指一天裡面只有8小時可以隨意進食，其餘16小時不能進食的瘦身方法，Sammi說過隨住年紀漸長，胃口也小了，所以這種方式也適合她，她在試行後，曾發表事後感：「實行感覺良好，吃得飽但意外地清減（瘦）了，很健康的飲食方式。」

對一般人而言，最普遍的做法是12點進食第一餐，並在8點前完成最後一餐，翌日再從12點開始，達致16小時斷食，當然也可以根據自己的生活習慣而推前或推後開始時間。

2.椰菜花飯代替米飯

Sammi曾親自下廚炮製椰菜花飯，材料有白椰菜花、蝦、有點肥油的牛肉粒、蛋和蔥花，完全沒有白米，Sammi表示：「Mi心血來潮入廚，超級推介這個『超美味的炒白椰菜花飯』，只需下鹽和些許黑胡椒，就算吃完整碟都完全吃不膩的炒飯，越吃越fit，澱粉留在日間吃。」其實椰菜花飯也可滿足部份進行生酮飲食人士對白飯的渴求，是不錯的代替品。

3.吃紫薯

除了推薦椰菜花飯，Sammi更加是多次推介吃紫薯，她指把蕃薯放到雪櫃可以減少食物卡路里。

抗性澱粉可以减低食物的熱量，正常澱粉質每100g含400卡、抗性澱粉只含約220-280卡，熱量降低了約40%；建議可冷凍8 -12小時，抗性澱粉含量可增加至3倍。白飯、薯仔、意大利粉、豆類及大麥也可用冷凍方法製造抗性澱粉，而且重新翻熱也不影響抗性澱粉含量。

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4.自家製「縮水」蔬菜湯

Sammi會自製蔬菜湯，也把食譜分享給周遭好友，包括梁漢文，材料包括番茄4至6顆、高麗菜一顆、西洋芹半根、洋蔥6顆、青椒2顆，做法是將上述蔬菜混合一起倒入開水煮滾，然後加入少許的鹽或胡椒調味，喜歡辣的人也可以加入生辣椒。

Sammi指這個蔬菜湯不能長久飲用，只有在「緊急」瘦身時才會連喝一星期，就會達到快速「縮水」效果。

5.吃健康零食保持心情愉快

Sammi也有為食的時候，但她很自律，適當時候做適當的事，例如最近忙於演唱會，她就以清淡為主，每日食蔬菜為主，演唱會前一星期，她分享西蘭花炒蝦仁蛋，並留言：「Keep住食呢d （啲）嘢啦！都係。食咗幾個月咁啦！protein 滿滿。口感悶悶。」又搞笑指整個腦都是薯片、炸物、刨冰、脆脆豬肉鬆、日本清酒、紅酒、超肥和牛、越南菜印度菜。

其實Sammi閒時的確也會吃垃圾食物，和朋友飲飲酒；口痕時也會吃零食，但她會自製一些健康零食，例如，她會打碎牛油果加少許鹽當小食，她也製作沒有澱粉的薯條，只需要準備杏仁粉或椰子粉、Xanthan Gum（黃原膠）、粟米糖即可，將三種食材加入水混合，揉成粉糰，再壓篇切成條狀，使用油炸、焗爐或氣炸鍋製作即可。

6.養成運動習慣

除了注重飲食之外，最重要還是有運動習慣，這樣才可有好的身體，也可訓練線條美，患哮喘的Sammi更深深明白運動對身體的好處，她除了靠Tabata（間歇訓練）練出腹肌和結實長腿，還養成了跑步的習慣，運動已成為了她的日常。

Sammi曾透露由2005、2006開始運動，自此發現運動使身心靈都得到平衡，她謂：「05、06年因為飽受憂鬱症之苦，於是開始非常認真地養成運動習慣。也使自己從depression的低谷走番出嚟。」又表示運動好處多到十隻手指都數不完：「其中最開心嘅係，係唔再需要胡亂節食，中（鍾）意食咩就食咩. 包括零食，正餐，炸物，澱粉，酒，不過，我最愛都係紅肉。閒閒地14oz 牛扒。」她更頓悟不節食的美好 ：「食完有運動，冇有怕。吃飽才是人生。」

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