  • 32°C
香港時間 : 2024722日 (一) 13:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廖孖記腐乳｜第四代：購內地腐乳加工已30年　質疑消費者認知出現落差

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 34 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

廖孖記目前已結業。 （資料圖片）

百年老店廖孖記，遭食安中心指腐乳產品細菌超標事件再發酵，第四代傳人廖晃業（Jay）於電台節目強調，其產品仍然屬於香港產品，但指出早於30年前開始，已從其他供應商購入白腐乳，之後在港加工，包括調味等工序。他承認並非全程於香港自家生產，可能跟消費者認知出現落差。

廖晃業解釋，30年前因更新排污條例，要求生產腐乳過程當中產生的濃酸水，須化淡成清水才可排走，但公司廠房不符要求，才改為從供應商購入白腐乳。

記者狂問是否大陸入貨？

廖晃業回應稱，內地廠房以往曾由香港行家開設，即是供應商係香港人，「你諗係內地，都係香港人。」

被問到是否隱暪，廖說從沒隱暪，客人來到廖孖記都可看到生產工序，除了白腐乳之外，很多產品都在自家廠房生產。

廖晃業跟食安中心致歉

他形容這是「過不到時代的一關」，廖晃業又跟食安中心致歉，指公司在回應細菌超標事件中，屬於反應過敏，希望外界理解家族多年來為店舖付出，一直堅持，非一般人能夠想像。

廖晃業於傳媒見面尾聲鞠躬，「多謝大家呢幾年，感謝照顧，幫廖孖記留低回憶。知道大家好努力為廖孖記，留下美好回憶，多謝大家。知道廖孖記喺我呢代成為歷史，多謝大家。」

童學園
DSE｜日花45分鐘互訴心聲從不催谷　媽媽貼心陪伴育成超級女狀元

網民有話說：

唔係搞淡化設備，而係買大陸嘢加工，又係瀨得就瀨

如果我係大陸買腐乳跟住喺火星調味入樽
係咪可以標籤 made in mars？？？

執咗笠先同你講，三十年前已經係咁

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
17:08 2024/07/21
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
廖孖記結業｜廖孖記稱第三次檢測樣本僅測試之用　食安中心否認：購自市面
21:54 2024/07/18
廖孖記結業｜廖孖記稱第三次檢測樣本僅測試之用　食安中心否認：購自市面
廖孖記結業｜ 廖孖記負責人：家中長輩備受壓力決定結業　市民街坊舖外拍照留念 【多圖】
18:59 2024/07/18
廖孖記結業｜ 廖孖記負責人：家中長輩備受壓力決定結業　市民街坊舖外拍照留念 【多圖】

你可能感興趣

廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
17:08 2024/07/21
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
廖孖記結業｜廖孖記稱第三次檢測樣本僅測試之用　食安中心否認：購自市面
21:54 2024/07/18
廖孖記結業｜廖孖記稱第三次檢測樣本僅測試之用　食安中心否認：購自市面
廖孖記結業｜ 廖孖記負責人：家中長輩備受壓力決定結業　市民街坊舖外拍照留念 【多圖】
18:59 2024/07/18
廖孖記結業｜ 廖孖記負責人：家中長輩備受壓力決定結業　市民街坊舖外拍照留念 【多圖】
電台 電台節目 食安中心

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪