廖孖記腐乳｜第四代：購內地腐乳加工已30年　質疑消費者認知出現落差

▲ 廖孖記目前已結業。 （資料圖片）

百年老店廖孖記，遭食安中心指腐乳產品細菌超標事件再發酵，第四代傳人廖晃業（Jay）於電台節目強調，其產品仍然屬於香港產品，但指出早於30年前開始，已從其他供應商購入白腐乳，之後在港加工，包括調味等工序。他承認並非全程於香港自家生產，可能跟消費者認知出現落差。

廖晃業解釋，30年前因更新排污條例，要求生產腐乳過程當中產生的濃酸水，須化淡成清水才可排走，但公司廠房不符要求，才改為從供應商購入白腐乳。

記者狂問是否大陸入貨？

廖晃業回應稱，內地廠房以往曾由香港行家開設，即是供應商係香港人，「你諗係內地，都係香港人。」

被問到是否隱暪，廖說從沒隱暪，客人來到廖孖記都可看到生產工序，除了白腐乳之外，很多產品都在自家廠房生產。

廖晃業跟食安中心致歉

他形容這是「過不到時代的一關」，廖晃業又跟食安中心致歉，指公司在回應細菌超標事件中，屬於反應過敏，希望外界理解家族多年來為店舖付出，一直堅持，非一般人能夠想像。

廖晃業於傳媒見面尾聲鞠躬，「多謝大家呢幾年，感謝照顧，幫廖孖記留低回憶。知道大家好努力為廖孖記，留下美好回憶，多謝大家。知道廖孖記喺我呢代成為歷史，多謝大家。」

網民有話說：

唔係搞淡化設備，而係買大陸嘢加工，又係瀨得就瀨

如果我係大陸買腐乳跟住喺火星調味入樽

係咪可以標籤 made in mars？？？

執咗笠先同你講，三十年前已經係咁

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