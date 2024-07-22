鼻竇炎｜10歲女童高燒眼紅揭患鼻竇炎　現1併發症嚴重可致命

▲ 10歲女童持續高燒，診斷發現患急性細菌性鼻竇炎併發了眼窩蜂窩組織炎。

【鼻竇炎/急性鼻竇炎/鼻涕/頭痛/眼紅/眼痛/蜂窩性組織炎】小朋友出現持續高燒、頭痛，未必是感冒等小毛病。台灣一名10歲女童高燒40度兩日，前往中醫診所求醫後未見好轉。兩天後因左眼紅腫脹痛、左則頭痛被送到急症室，檢查後發現女童患急性鼻竇炎，併發「眼窩蜂窩性組織炎」，嚴重恐致命。

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根據台灣「健康醫療網」指出，女童送院檢查後發現轉動眼睛時有疼痛情形，懷疑為眼部蜂窩性組織炎。故安排電腦斷層掃描（Head Brain CT），發現左側篩竇有明顯發炎積膿，診斷為「左側鼻竇炎併發左眼蜂窩性組織炎及左眼窩骨內側骨膜下膿瘍」。所幸經過手術及抗生素治療後，問題已經改善。

急性鼻竇炎嚴重恐致命及失明

台北市立聯合醫院忠孝院區小兒科主診醫生李敏指出，急性細菌性鼻竇炎好發於4至7歲的兒童。若未有適當治療，可能產生嚴重併發症，包括眼部蜂窩性組織炎、眼眶眼內膿瘍、海綿竇血栓症、腦膜炎、腦膿瘍等，失明甚至致命。

李醫生表示，眼部蜂窩性組織炎常因急性細菌性鼻竇炎所引起，以葡萄球菌感染最多，亦有可能是鏈球菌感染及嗜血桿菌等。

病人如出現眼睛紅腫，伴隨眼凸、複視（俗稱重影）、視力突然變差、轉動眼睛時活動受限及疼痛的情況，代表可能患有眼部蜂窩性組織炎，必須盡快求醫，接受抗生素及手術治療。

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常見2方式治療鼻竇炎

對於急性鼻竇炎治療主要以抗生素治療為主，有合併過敏則會加上抗組織胺。手術是以鼻竇內視鏡微創手術治療為主，但鼻竇構造複雜，鄰近腦部、頸動脈和視神經，如不小心容易傷到重要部位，目前手術如搭配3D立體定位導航系統，能更有效清除病灶及減少手術併發症。

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