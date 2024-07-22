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廖孖記結業丨認購內地「白腐乳」再加工　第4代傳人：醬料屬港產無隱瞞

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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廖孖記第四代傳人今出席電台節目，承認白腐乳30年前已改由供應商購入。

【廖孖記／百年老店／腐乳／結業／廖孖記結業／食安中心／桿菌超標／遣散】百年腐乳老店「廖孖記」因爆出食安風波而結束營業，惟市民對事件關注點已由腐乳含菌量超標，變成白腐乳原來非「廖孖記」自家製。廖孖記第四代傳人今日（22日）便出席電台節目，承認白腐乳30年前已改由供應商買入，「廖孖記」僅負責後期加工，但強調「香港出產」說法並無欺騙成份，多年來亦未曾隱瞞，又稱看不到店舖重開可能性。

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廖孖記第四代傳人廖晃業今早出席電台節目《在晴朗的一天出發》，承認因為排污條例更新，本港廠房未能符合條例要求，「過不到時代的關」，因此30年前開始，廖孖記改為從一個內地供應商購入「生腐乳」，自家廠房再負責後期加工，如發酵、養汁、調味、包裝。

對於被市民質疑有行騙成分，他承認，市民感覺可能會落差，廖孖記腐乳招紙上寫著「調味精良、親自監製」，是祖父留下來的口號，不是逃避「香港製造」的字眼。他說，出產廖孖記腐乳花了很多時間人力，亦用了最好的材料，認為售價是合理，對得起目前價錢。

更多相關報道: 廖孖記結業丨捲食安風波百年老字號 「廖孖記」腐乳宣布結業　已遣散員工拉閘結業

對於是次涉及的單位及受影響人士，廖晃業就事件所引起的風波向食安中心致歉，指家人在回應細菌超標事件中反應過敏，希望外界理解家族多年來為店舖的付出及堅持。他又表示已遣散少於10名員工，所有食品已下架，現時看不到店舖重開的可能性，他又多番躬鞠致謝，稱廖孖記去到他這一代會成為歷史。

「廖孖記」食安風波時序

  • 7月4日食安中心公布老字號廖孖記於西營盤出售的腐乳產品樣本每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌，超出10萬的標準。
  • 7月11日「廖孖記」負責人廖太上電視節目《東張西望》申訴。
  • 7月16日食安中心再公布購自「廖孖記」的油麻地零售店樣本同樣驗出蠟樣芽孢桿菌超標。
  • 7月18日「廖孖記」因爆出食安風波而結束營業。
  • 7月22日「廖孖記」第四代傳人就事件躬鞠致歉，承認白腐乳30年前已改由供應商買入，「廖孖記」僅負責後期加工。

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