晶女郎丨文凱玲女兒早產得4磅重　Connie：成日攬住望住佢都覺得唔夠

41歲的「晶女郎」文凱玲（Connie）在今年3月14日「白色情人節」與圈外男友Jason結婚，並在7月3日於社交網晒出一張與老公拖着BB手仔相，宣布囡囡出世。

Connie的囡囡IYLA出世時只得4磅，Connie早前也有在社交網分享早產經歷！

新手媽媽丨41歲文凱玲晒一家三口照 宣布女兒出世：充滿快樂回憶

文凱玲：為BB健康快樂長大繼續努力

作為新手媽媽的Connie表明只會接簡單工作，希望可多花時間見證女兒的成長，她又指：「IYLA喊聲好大聲，感覺她是好有中氣既健康BB。因為喂人奶，而IYLA晚上特別活躍，所以未有足夠休息及保養自己身體」，並在社交網分享早產經歷：

本來預產期係七月尾，但係BB已經出咗世 個半月，經歷完一段手忙腳亂嘅時期，終於有時間靜靜地寫一篇長文同大家分享。

當晚覺得BB比平時郁動少咗好多，就去咗急症室，諗住確認一下BB冇問題就可以安心瞓覺，結果直接住院做咗一連串檢查，成晚冇瞓之後醫生就同我講要即刻開刀😳

準備開刀嘅時候，真係好驚好擔心，幻想咗好多可能會出現嘅問題同情況🥺 好在BB好健康，出世嘅時候仲喊得好大聲！

喺醫院嘅時候大部份媽媽隔離都有BB，而我只有自己一個，一到夜晚嘅時候感覺特別失落😭。到我可以出院嘅時候，BB仲要繼續留喺醫院，明明生完但係冇得帶BB返屋企感覺好奇怪，之後一段時間我有時都會以為BB仲喺我個肚裏面🥺

計劃之中嘅坐月係我會乖乖地留喺屋企養好身體，因為BB早咗出世，啱啱搬完屋箱都未拆，BB啲嘢都未準備，所以變咗每日忙住執屋、買嘢同埋泵奶再拎去醫院睇BB

BB返咗屋企之後每一日雖然好忙，但係好開心，成日攬住望住佢都覺得唔夠🥰 為BB健康快樂長大繼續努力💪🏻