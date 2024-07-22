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昔日花旦丨陳美琪無懼「真面目」示人　人美心善收養孤女視如己出

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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陳美琪以「真面目」示人！

現年66歲的昔日TVB花旦陳美琪跟馬清偉離婚後，再婚下嫁美籍華人忻尚永，婚後二人非常恩愛。已淡出幕前的陳美琪近日跟趙雅芝及葉童在內地舉行「新白娘子傳奇30周年演唱會」，當年三人合演同名的台劇，可說為經典之作！

日前「黑妹」李麗霞在社交網分享與陳美琪、葉童合照，穿上藍白間裇衫加牛仔褲的陳美琪一身休閒打扮，雖然臉上與頸部有不少皺紋，她無懼以素顏示人，而且氣質依然，似乎陳美琪接受優雅地老去。

莎劇節｜影后葉童曾懷疑自己演技　跳出舒適圈尋突破：常演女人沒創意

陳美琪素顏示人！（取自Facebook）

悉心照顧養女

1999年，再婚的陳美琪雖然未有生育，惟於2008年在山西領養養女祈天露（Lulu），當時只有9個月大的祈天露懷疑因有先天性脊椎爆裂及中度腦積水而被遺棄在垃圾堆中。

所謂「心善即美」，陳美琪多年來視養女如己出，她不時陪Lulu出入醫院做手術，早年Lulu除改善了長短腳的問題外，之後再接受矯正左腳內翻的手術。

陳美琪不時分享母女合照，當中包括Lulu坐於輪椅上扮鬼臉的照片，她留言鼓勵女兒：「女兒哭過、害怕過、擔心過，捱過手術刀後，又是一條好漢。」

此外，陳美琪花了不少心機栽培Lulu，Lulu早年更獲傳統名校取錄，除工作以外，陳美琪每日接送Lulu返學放學。

收養先天性脊椎爆裂孤兒11年　陳美琪分享養女小學畢業的感動：繼續並肩同行

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