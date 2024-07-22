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星二代｜謝天華慶生罕曬一家四口合照　餅印大仔遺傳舞蹈細胞5歲女似足媽媽

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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謝天華慶生罕曬一家四口，一對子女深得遺傳，五官似足父母。

【謝天華/李天恩/星二代】謝天華80年代加入娛樂圈，曾參與不同劇集的演出，最為人熟知的是2009年《學警狙擊》「Laughing哥」一角，其後更拍電影成為男主角。2013年後謝天華主力到內地發展，與林曉峰、陳小春、張智霖等「大灣仔」在內地人氣極高。近日謝天華57歲生日，一家四口到澳門慶祝，太太Tina更在社交平台上分享四人合照，仔仔五官似足爸爸，如倒模餅印！

謝天華一家四口到澳門慶祝生日

謝天華2005年與拍拖12年，曾為周海媚經理人的李天恩 （Tina）結婚，2015年誕下大仔天天，三年後再誕下細女Mia。雖然謝天華工作繁忙，經常到內地工作，不過仍會抽時間陪伴家人，上周一（15日）謝天華過57歲生日，一家四口到澳門一間酒店慶祝，當日謝天華更在社交平台上分享照片，並留言：「驚喜停不了！好耐冇食得咁飽」。從照片中可見，酒店浴袍繡上「Laughing」的字眼，生日蛋糕上還放滿金泊，非常奢華。

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老婆Tina日前也有分享照片，原來是一家四口到澳門遊玩，順道為謝天華慶生，Tina留言感謝酒店安排，並說：「齊齊整整、平平安安，過了一個非常愉快的假期」。

照片中可見，謝天華一家四口盡玩不同設施，9歲仔仔與5歲細女Mia不但一齊玩水、飲西瓜汁，還坐觀光纜車，謝天華更不停攬實囡囡影相。

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餅印大仔遺傳爸爸舞蹈基因

Tina還罕有地分享一家四口合照，一對子女表情相當搞怪，仔仔的五官更與謝天華一模一樣，如同餅印，另外還遺傳了爸爸的舞蹈細胞，在電梯上亦手舞足蹈，非常搞笑。

有網民留言指「幸福的一家四口。謝天謝地的舞蹈基因好強大，天天這節奏感」、「妹妹像媽媽」、「弟弟好可爱」、「太幸福了吧」、「哥哥好搞怪」。

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