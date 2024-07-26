婦科疾病｜30多歲女子為減經痛摘除子宮　血便腹瀉疑患癌照MRI終揭離奇原因

▲ 台灣一名女子摘除子宮後離奇出現腹瀉和血便、疑似患癌，接受不同檢查後終於發現是由婦科疾病引起。

【腹瀉／血便／子宮肌腺症／經痛／子宮內膜異位／婦科疾病】腹瀉、血便是常見大腸癌症狀，但原來亦有可能是由婦科疾病引致。台灣有醫生分享病例，一名女子因病摘除子宮，但手術後數月卻離奇出現腹瀉及血便，甚至連大腸鏡檢查結果亦顯示疑似患癌，一度令她情緒十分低落，最終進行磁力共振（MRI）檢查，才發現是子宮內膜異位而引起問題。

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台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘近日於個人Facebook專頁分享特殊病例，表示自己曾遇到一名30多歲女患者，對方因為患有子宮肌腺症而長年飽受經痛困擾，並在婦產科追蹤病情多年，需靠服用止痛藥和賀爾蒙減輕症狀。不過因為藥物副作用過大，所以她最終還是決定摘除子宮。

進行手術後，雖然成功解決經痛的問題，女子卻連續4個月出現腹瀉，並且在月經來的時候最嚴重。錢政弘聞言感到疑惑，詢問「你的子宮不是已經摘除了嗎？」，對方就解釋自己過往月經週期十分規律，因此即使已經沒有子宮，仍能推算出月經來的時間，並指出那幾天會拉肚子到幾乎無法出門工作，但過後便會恢復正常。當時錢政弘向女子表示，腸道蠕動會受到雌激素變化的影響，但亦有可能是大腸出現病變，著她留意大便是否有出血。

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兩個月後，女子再次求診，表示自己出現血便問題，於是接受大腸鏡檢查，根據結果，為她進行檢查的醫生懷疑是乙狀結腸和直腸的交界處有惡性腫瘤出血。女子得知後心情非常差，認為自己年紀尚輕，怎麼會患上大腸癌，錢政弘見狀，就表示會再為她安排磁力共振（MRI）檢查，以確定其病因。

而在MRI檢查中，錢政弘與放射科醫生一致認為女子應該是「子宮內膜組織異位跑到到大腸黏膜上造成的出血」，並非惡性腫瘤，再由直腸肛門外科醫生為女子進行手術，將大腸疑似出血的地方切除、進行化驗。他表示，女子的病灶約3cm，最後化驗結果亦證實為「子宮內膜異位組織」，這也解釋了為何女子每逢月經週期便會出現嚴重腹瀉，甚至流血，其實就是因為子宮內膜組織意外長在大腸壁上。而在後續的追蹤中，女子腹瀉及血便的問題皆已消失。

錢政弘表示，過往亦曾遇到幾位女患者被診斷為腸躁症，或不明原因的腹痛、腸炎，最後繞了一大圈才發現是由婦產科的疾病導致，例如朱古力瘤引起的腸沾粘、子宮肌瘤、卵巢囊腫等，希望藉此提醒女性，如果出現便秘、腹瀉、腹脹等問題，除了腸胃科之外，也應該去看看婦產科。

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