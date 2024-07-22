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中年好聲音3丨宅男女神海兒驚喜現身做評審　Hedy倫敦皇家音樂學院碩士畢業

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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「宅男女神」海兒任《中年好聲音3》評審引熱話。

《中年好聲音3》進行海選，當中令人注此除了參賽者外，還有今次新加入的評審海兒（Hedy）。樣親身才好的海兒本身就昆KOL，社交網有超過72萬粉絲，近期簽約英皇成為旗下藝人做容祖兒師妹。

其實海兒在宅男界有名，因為曲線玲瓏身段受注意，而且連台灣網民也有留意，更形容她為「真人版娜美」。

中年好聲音3丨「空姐牛肉飯」郭德英參加海選　轉行做旅行社與吳大強老友

海兒驚喜現身《中年好聲音3》任評審。

玲瓏身段離隱藏

擁有超好身材的她表示自己食量不少，甚至比男生吃得多，笑言自己是「食物黑洞」。不過海兒不但不胖還有腹肌，相信與她勤做運動有關，從她在社交平台上載相片可見，她平時常去gym、游水，可說動靜皆宜。

在海兒社交平台內，較早前上載的相片中，偶爾也分享些泳照或略性感的照片，不過近年她上載的照片都穿得十分密實，相信她也是想走文藝路線不想暴露，可是無奈得天獨厚，就算包到實也難掩曲線玲瓏身段。

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海兒最自信非身材

不過她曾表示最有自信的部位不是身材，而是：「聲音，因為喜歡唱歌。」海兒來頭卻不少，從小學學音樂，已考獲皇家音樂學院八級鋼琴考試、八級聲樂考試，並獲得優異（Distinction）成績。

在14歲已於第11屆香港（亞太區）鋼琴大賽奪得冠軍，並於多屆香港校際音樂節中獲得超過十次冠軍。

此外，她從倫敦皇家音樂學院碩士畢業，專攻領域是「女高音」，並擁有香港演藝學院音樂榮譽學士學位，所以她絕對有音樂實力不是只靠外表。

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