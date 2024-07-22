  • 33°C
香港時間 : 2024722日 (一) 15:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

好去處｜朗豪坊3層迪士尼夏日限定店 入手唐老鴨水晶麻將+自製Y2K風Disney珠鏈

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

今個夏天，朗豪坊化身成迪士尼夏日限定樂園，多個人氣角色攻陷3層限定店，為Disney粉絲們帶來一系列人氣限定精品、超巨型打卡位，有不少全新商品更是首度推出！掃貨、打卡之餘仲有得玩，仲唔快啲Mark實日子走入奇幻世界？

今次的DISNEY POP-UP SUMMER夏日超級限定店總共有3間不同主題的限定店，分別是位於3樓的KYUBI期間限定店、4樓的URDU期間限定店和12樓的NIKO-NIKO期間限定店！每間主題、售賣的精品都不同，有排行！

必影巨型打卡位 Inside Out專區買斷貨盲盒

KYUBI期間限定店主打Deadpool & Wolverine Collection限量潮流單品，中庭的URDU限定店設多個巨型打卡位，米奇和唐老鴨站在米奇耳朵門框迎接大家，旁邊更有酒紅色高貴米妮波點升降機，超可愛！細心看，可愛的煲呔牆、巨大化鞋子處處都有米奇元素！

URDU限定店發售的商品極多元化，由公仔擺設、生活家品至衣服通通都有，而鋼牙與大鼻招財貓與達摩、Donald Duck 90週年版URDU迪士尼收藏卡系列及收藏冊都是首度亮相，限量發售！必逛的更少不了Inside Out專區，除了有早前Hit到賣斷貨的盲盒，另外亦有角色吊飾、充電器、毛巾等，一次滿足多個願望！

$10即扭精美Collection卡

以為4樓已經夠多嘢行，但原來12樓NIKO-NIKO期間限定店先係最好玩！化身奇幻電器部的NIKO-NIKO限定店以唐老鴨為主題，一走到門口以看到超搞笑的唐老鴨屁屁，玻璃窗上亦有唐老鴨3位可愛調皮的外甥，打卡位滿滿！

場內設有扭卡機，$10可換領一枚硬幣，投入卡機中即可獲得一張主題卡，角色隨機，款式多達數十款！設計風格多元且極精美，Toy Story、怪獸大學、Frozen、唐老鴨通通都有。扭到特色邊框卡及圖案卡之後，將兩款卡疊在一起，即可創造獨一無二的款式！

點擊圖片放大
+9
+8

入手唐老鴨水晶麻雀  自製Y2K風迪士尼串珠鏈

除此之外，現場亦有DIY幻彩首飾珠套裝，只需$288一套，可自選首飾珠、掛盒、裝飾，隨包裝附送串珠設計盤，便可創造屬於自己的Y2K風格珠鏈！首飾珠有多款角色，大家可盡情發揮小宇宙，配搭出最喜愛的風格！

有得玩當然少不了買，NIKO-NIKO限定店的精品風格與別不同，有多款非常少見的美漫風精品，文具、小袋子都有，為實用之選。另外也有家品如床單、被套等。而最特別的，莫過於在場外展示的唐老鴨水晶麻將！造工十分精細，每隻麻雀背後都雕出可愛的唐老鴨圖案，而且用料亦絕不馬虎，拎上嚟粒粒都好墜手！

無慮即決，立即到朗豪坊打卡掃貨吧！

最新影片推介

專題影片
「聲夢小花」鍾柔美為DSE考生打打氣

朗豪坊DISNEY POP-UP SUMMER夏日超級限定店

日期：即日起至9月1日

  • 3/F KYUBI期間限定店
    日期：即日起至8月4日
    時間：11am至9pm
     
  • 4/F URDU期間限定店
    日期：即日起至9月1日
    時間：11am至10pm
     
  • 12/F NIKO-NIKO期間限定店
    日期：即日起至9月1日
    時間：11am至9pm（星期日至四）、11am至10pm（星期五及六）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

驚喜優惠｜香港迪士尼樂園推度假區餐飲+商品+酒店優惠 會員可換領迪士尼及 Pixar《玩轉腦朋友 2》明信片
13:36 2024/07/10
驚喜優惠｜香港迪士尼樂園推度假區餐飲+商品+酒店優惠 會員可換領迪士尼及 Pixar《玩轉腦朋友 2》明信片
台灣旅遊｜捷運聯乘迪士尼推彩繪限定列車　主題公園集合11大打卡位塗鴉壁畫必影
15:17 2024/07/09
台灣旅遊｜捷運聯乘迪士尼推彩繪限定列車　主題公園集合11大打卡位塗鴉壁畫必影
著數優惠丨IDEAS 4大史迪仔主題限定店　入手超可愛變色杯+最新Figure
15:01 2024/06/21
著數優惠丨IDEAS 4大史迪仔主題限定店　入手超可愛變色杯+最新Figure

你可能感興趣

驚喜優惠｜香港迪士尼樂園推度假區餐飲+商品+酒店優惠 會員可換領迪士尼及 Pixar《玩轉腦朋友 2》明信片
13:36 2024/07/10
驚喜優惠｜香港迪士尼樂園推度假區餐飲+商品+酒店優惠 會員可換領迪士尼及 Pixar《玩轉腦朋友 2》明信片
台灣旅遊｜捷運聯乘迪士尼推彩繪限定列車　主題公園集合11大打卡位塗鴉壁畫必影
15:17 2024/07/09
台灣旅遊｜捷運聯乘迪士尼推彩繪限定列車　主題公園集合11大打卡位塗鴉壁畫必影
著數優惠丨IDEAS 4大史迪仔主題限定店　入手超可愛變色杯+最新Figure
15:01 2024/06/21
著數優惠丨IDEAS 4大史迪仔主題限定店　入手超可愛變色杯+最新Figure
Local Tour 卡通精品 卡通動漫 Disney 迪士尼樂園 旺角 朗豪坊

最高瀏覽

流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪