好去處｜朗豪坊3層迪士尼夏日限定店 入手唐老鴨水晶麻將+自製Y2K風Disney珠鏈

今個夏天，朗豪坊化身成迪士尼夏日限定樂園，多個人氣角色攻陷3層限定店，為Disney粉絲們帶來一系列人氣限定精品、超巨型打卡位，有不少全新商品更是首度推出！掃貨、打卡之餘仲有得玩，仲唔快啲Mark實日子走入奇幻世界？

今次的DISNEY POP-UP SUMMER夏日超級限定店總共有3間不同主題的限定店，分別是位於3樓的KYUBI期間限定店、4樓的URDU期間限定店和12樓的NIKO-NIKO期間限定店！每間主題、售賣的精品都不同，有排行！

必影巨型打卡位 Inside Out專區買斷貨盲盒

KYUBI期間限定店主打Deadpool & Wolverine Collection限量潮流單品，中庭的URDU限定店設多個巨型打卡位，米奇和唐老鴨站在米奇耳朵門框迎接大家，旁邊更有酒紅色高貴米妮波點升降機，超可愛！細心看，可愛的煲呔牆、巨大化鞋子處處都有米奇元素！

URDU限定店發售的商品極多元化，由公仔擺設、生活家品至衣服通通都有，而鋼牙與大鼻招財貓與達摩、Donald Duck 90週年版URDU迪士尼收藏卡系列及收藏冊都是首度亮相，限量發售！必逛的更少不了Inside Out專區，除了有早前Hit到賣斷貨的盲盒，另外亦有角色吊飾、充電器、毛巾等，一次滿足多個願望！

$10即扭精美Collection卡

以為4樓已經夠多嘢行，但原來12樓NIKO-NIKO期間限定店先係最好玩！化身奇幻電器部的NIKO-NIKO限定店以唐老鴨為主題，一走到門口以看到超搞笑的唐老鴨屁屁，玻璃窗上亦有唐老鴨3位可愛調皮的外甥，打卡位滿滿！

場內設有扭卡機，$10可換領一枚硬幣，投入卡機中即可獲得一張主題卡，角色隨機，款式多達數十款！設計風格多元且極精美，Toy Story、怪獸大學、Frozen、唐老鴨通通都有。扭到特色邊框卡及圖案卡之後，將兩款卡疊在一起，即可創造獨一無二的款式！

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入手唐老鴨水晶麻雀 自製Y2K風迪士尼串珠鏈

除此之外，現場亦有DIY幻彩首飾珠套裝，只需$288一套，可自選首飾珠、掛盒、裝飾，隨包裝附送串珠設計盤，便可創造屬於自己的Y2K風格珠鏈！首飾珠有多款角色，大家可盡情發揮小宇宙，配搭出最喜愛的風格！

有得玩當然少不了買，NIKO-NIKO限定店的精品風格與別不同，有多款非常少見的美漫風精品，文具、小袋子都有，為實用之選。另外也有家品如床單、被套等。而最特別的，莫過於在場外展示的唐老鴨水晶麻將！造工十分精細，每隻麻雀背後都雕出可愛的唐老鴨圖案，而且用料亦絕不馬虎，拎上嚟粒粒都好墜手！

無慮即決，立即到朗豪坊打卡掃貨吧！

最新影片推介

朗豪坊DISNEY POP-UP SUMMER夏日超級限定店

日期：即日起至9月1日

3/F KYUBI期間限定店

日期：即日起至8月4日

時間：11am至9pm



日期：即日起至8月4日 時間：11am至9pm 4/F URDU期間限定店

日期：即日起至9月1日

時間：11am至10pm



日期：即日起至9月1日 時間：11am至10pm 12/F NIKO-NIKO期間限定店

日期：即日起至9月1日

時間：11am至9pm（星期日至四）、11am至10pm（星期五及六）

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