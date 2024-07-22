中風危機｜40歲男子食綠豆沙消暑突中風　醫生嘆做錯3件事肇禍

▲ 40歲男子食綠豆沙消暑後突然中風，醫生感嘆做錯3件事肇禍。

【綠豆沙／糖水／腹瀉／中風／消暑／消暑食物／高血壓／血管收縮】夏日消暑少不了飲用清涼飲品或糖水，惟內地一名男子外出回家後，享用冰凍的綠豆沙糖水消暑後，便腹瀉不適，之後更出現全身無力、口齒不清等症狀，緊急送院後確診中風。有台灣中醫師拆解夏日中風4大高危族群，強調該名患者踩中3大「地雷」，才會誘發中風。

最新影片：

飲冰鎮綠豆湯消暑誘發中風

綜合內媒及《福州新聞》報道，浙江一名40歲鄭姓男子在夏日回家後，於大汗淋漓的情況下，喝下一碗從雪櫃取出的綠豆沙，當晚便不停腹瀉、身體變得極為虛弱，夜晚開冷氣入睡後，翌日起床便發現手腳無力、行路不穩，漸漸手腳亦難以抬起、說話亦口齒不清。家人見狀將其送到醫院，結果被診斷其為俗稱中風的腦梗塞，雖然送院時已錯過發病後4.5個小時的黃金時間，幸而患者腦部組織未有完全壞死，獲家屬同意後進行靜脈溶栓後，情況已逐漸好轉。

該院的神經內科副主任張聖表示，鄭男最初大汗淋漓、身體水分流失，加上之後腹瀉，令血液變得黏稠；而飲用綠豆沙，以及在冷氣房睡覺亦同樣令到血管收縮，再加上鄭男之前有抽煙習慣達數十年，並有高血壓病史，多重因素疊加誘發中風，其中綠豆沙就成為發病的最重要一環。

相關內容：腦出血｜32歲男子聚會回家沖涼竟腦血管破裂 急送入ICU做開顱手術【附腦中風4大症狀】

犯3大錯誤誘發中風

台灣中醫師蔡昕霈日前於《健康2.0》專欄中就上述病例作出分析，指該患者一次過犯下3大錯誤才導致禍事：

脫水令血液濃度變黏稠： 大熱天的戶外活動時，血管會擴張，並大量出汗，人體也會流失水分，而脫水會使得血液濃度變黏稠。

大熱天的戶外活動時，血管會擴張，並大量出汗，人體也會流失水分，而脫水會使得血液濃度變黏稠。 夏天吃冰消暑或沖冷水澡降溫： 有可能令血管收縮或心跳變快，導致血壓出現急速變化。

有可能令血管收縮或心跳變快，導致血壓出現急速變化。 之後再進入冷氣房：室內外溫差過大，本身患有血管動脈硬化、長期抽煙史、或其他慢性疾病人士，可能會出現血液流動速度變慢、血壓波動過劇，誘發「血管性頭痛」，甚至出現腦血管阻塞，導致中風。

夏日中風4大高危族群

蔡醫師強調指，夏天有4類人屬高危中風族群，建議生活及飲食應多加小心：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

三高病患： 三高患者本身屬中風危險族群

三高患者本身屬中風危險族群 常喝含糖飲料人士： 市面上飲品經常使用果糖，果糖不僅會引起三高問題，更有利尿作用；長期飲用，可導致身體水分的流失

市面上飲品經常使用果糖，果糖不僅會引起三高問題，更有利尿作用；長期飲用，可導致身體水分的流失 較少運動人士 ：運動可增加心肌含氧量、促進代謝，增加血管對溫度的調節

：運動可增加心肌含氧量、促進代謝，增加血管對溫度的調節 高溫環境工作者：建築工人、送貨員、運動員、廚師等長時間處於高溫環境者，建議隨時補充水分。

相關內容：飲食攻略｜80個國家飲食實證「6大長壽食物」 有效預防中風死亡率減30%

腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾接受訪問，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

盧醫生指出，中風常見的風險因素包括高血壓、高血脂、高血糖等，經常吸煙、吃煎炸油膩的食物、少做運動也會增加中風風險，建議年輕人應少吸煙，注意飲食均衡，多運動，定時做身體檢查，特別是家族有心臟病病史或糖尿病病史的人。

中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5