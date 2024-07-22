拜登退選｜拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝　傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力

▲ 美國總統拜登（Joe Biden）宣布退出美國總統大選，放棄連任。拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝，傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力。

【美國大選/拜登退選/拜登家族/亨特拜登】81歲美國總統拜登（Joe Biden）周日（21日）突然宣布，決定放棄連任，退出角逐美國總統大選，以符合美國及民主黨最大利益，拜登一生的政途即將黯然落幕。有報道指勸說拜登抵抗退選壓力的最強聲音之一，是來自他的幼子亨特拜登（Hunter Biden），他希望美國人能看到他的父親是充滿鬥志，而非體弱年邁的總統。

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81歲的拜登近年屢次被質疑健康出問題，近日更將烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）說成俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），令人譁然。拜登在巨大壓力下，周日終於在社交平台發出聲明宣布退選，他指十分榮幸能成為美國總統，即使他有意尋求連任，但基於美國及民主黨最大利益，經考慮後決定退出總統大選，集中完成餘下任期內的總統職責。

▲ 拜登將烏克蘭總統澤連斯基說成是俄羅斯總統普京，令人大力質疑他的健康狀況。（法新社）

拜登退選｜首任妻子及女兒車禍亡

拜登一生中遇上連環不幸事件，在政壇除了在遲暮之年才能登上總統大位，卻未能連任之外，其家人的命途也坎坷。1966年，拜登迎娶第一任妻子Neilia Hunter，二人育有兩子一女，包括長女娜奧米（Naomi Biden）、，組成幸福的五口之家。

但就在拜登1972年首次當選州議員時，同年他的妻子尼莉婭（Neilia Hunter）與女兒娜奧米（Naomi Biden）、長子博（Beau Biden）及幼子亨特，可是在1972妻女在一場車禍中喪生，兩名兒子也身受重傷，令拜登傷心欲絕，美滿家庭頃刻被粉碎。

3年後，拜登遇上了現任妻子吉爾（Jill Biden），1977年兩人結婚，4年後再誕一女阿什莉（Ashley Biden）。

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拜登退選｜長子癌逝未能成總統接班人

在眾子女當中，以長子博拜登能力最高，長大後步爸爸後塵進入法律界及政壇，先後當過特拉華州的總檢察長，並曾赴伊拉克參軍。可惜天妒英才，博拜登卻罹患腦癌，於2015年病逝，終年僅46歲。拜登老年喪子相當悲痛。拜登在上任美國總統前一次演説提及已故長子時，也一度感觸落淚，直言已故長子本應可成為美國總統，可惜他已不在人世。

拜登退選｜幼子醜聞纏身管有槍械罪成

至於幼子亨特拜登卻不爭氣，醜聞纏身，雖然亨特與哥哥博一樣就讀法律，也踏上聯邦檢察官之路，多年後更成為特拉華州總檢察長，惟他的性格放蕩、私生活混亂，長期糾纏於酗酒及毒品問題，曾因吸食可卡因遭踢出軍隊，被總統候選人特朗普（Donald Trump）多次以此對拜登家族作出抨擊。

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而亨特與妻子凱瑟琳（Kathleen Buhle）在2015年分居後，凱瑟琳也對他作出多項指控，包括吸毒、經常出入脫衣舞俱樂部及嫖妓。不過，最令人注目是亨特與大嫂的一段情，在哥哥博於2015年病逝後，亨特一度搭上哥哥的遺孀Hallie Olivere Biden，在2017年初公開閞係，成為政壇花邊新聞。

亨特拜登近日還將面臨牢獄之災，於上月11日，美國法院陪審團裁定，亨特拜登被控非法購買及管有槍械的3項罪名全部成立，讓拜登成為首個在任期間子女被判有罪的美國總統。

▲ 美國總統拜登（Joe Biden）宣布退出美國總統大選，放棄連任。（法新社）

拜登退選｜傳亨特曾力勸老父抵抗退選壓力

不過，亨特拜登卻是爸爸最堅實的支持者。據《紐約時報》引述知情人士報道，即使拜登在早前的辯論中表現是「災難級」，但他的家人仍希望拜登不要放棄，更有家族成員私下對他的幕僚為辯論做的準備工作感到不滿。

而一名知情人士透露，勸說拜登抵抗退選壓力的最強聲音之一，就是他的幼子亨特，拜登一直重視他的建議。亨特一直認為父親是個充滿鬥志的人，希望美國人能看到他所看到的，而非近日他們看到那位頻頻失言、老態龍鍾的總統。可是拜登一家敵不過巨壓，疑受黨內成員「迫宮」下結束政治生涯，拜登家族可謂悲劇重重。

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