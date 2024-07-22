  • 33°C
香港時間 : 2024722日 (一) 15:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登退選｜拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝　傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力

家事百科

撰文： 林綺玲

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

美國總統拜登（Joe Biden）宣布退出美國總統大選，放棄連任。拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝，傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力。

【美國大選/拜登退選/拜登家族/亨特拜登】81歲美國總統拜登（Joe Biden）周日（21日）突然宣布，決定放棄連任，退出角逐美國總統大選，以符合美國及民主黨最大利益，拜登一生的政途即將黯然落幕。有報道指勸說拜登抵抗退選壓力的最強聲音之一，是來自他的幼子亨特拜登（Hunter Biden），他希望美國人能看到他的父親是充滿鬥志，而非體弱年邁的總統。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法

81歲的拜登近年屢次被質疑健康出問題，近日更將烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）說成俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），令人譁然。拜登在巨大壓力下，周日終於在社交平台發出聲明宣布退選，他指十分榮幸能成為美國總統，即使他有意尋求連任，但基於美國及民主黨最大利益，經考慮後決定退出總統大選，集中完成餘下任期內的總統職責。

拜登將烏克蘭總統澤連斯基說成是俄羅斯總統普京，令人大力質疑他的健康狀況。（法新社）

拜登退選｜首任妻子及女兒車禍亡

拜登一生中遇上連環不幸事件，在政壇除了在遲暮之年才能登上總統大位，卻未能連任之外，其家人的命途也坎坷。1966年，拜登迎娶第一任妻子Neilia Hunter，二人育有兩子一女，包括長女娜奧米（Naomi Biden）、，組成幸福的五口之家。

但就在拜登1972年首次當選州議員時，同年他的妻子尼莉婭（Neilia Hunter）與女兒娜奧米（Naomi Biden）、長子博（Beau Biden）及幼子亨特，可是在1972妻女在一場車禍中喪生，兩名兒子也身受重傷，令拜登傷心欲絕，美滿家庭頃刻被粉碎。

3年後，拜登遇上了現任妻子吉爾（Jill Biden），1977年兩人結婚，4年後再誕一女阿什莉（Ashley Biden）。

點擊圖片放大
+4
+3

拜登退選｜長子癌逝未能成總統接班人

在眾子女當中，以長子博拜登能力最高，長大後步爸爸後塵進入法律界及政壇，先後當過特拉華州的總檢察長，並曾赴伊拉克參軍。可惜天妒英才，博拜登卻罹患腦癌，於2015年病逝，終年僅46歲。拜登老年喪子相當悲痛。拜登在上任美國總統前一次演説提及已故長子時，也一度感觸落淚，直言已故長子本應可成為美國總統，可惜他已不在人世。

拜登退選｜幼子醜聞纏身管有槍械罪成

至於幼子亨特拜登卻不爭氣，醜聞纏身，雖然亨特與哥哥博一樣就讀法律，也踏上聯邦檢察官之路，多年後更成為特拉華州總檢察長，惟他的性格放蕩、私生活混亂，長期糾纏於酗酒及毒品問題，曾因吸食可卡因遭踢出軍隊，被總統候選人特朗普（Donald Trump）多次以此對拜登家族作出抨擊。

點擊圖片放大
+4
+3

而亨特與妻子凱瑟琳（Kathleen Buhle）在2015年分居後，凱瑟琳也對他作出多項指控，包括吸毒、經常出入脫衣舞俱樂部及嫖妓。不過，最令人注目是亨特與大嫂的一段情，在哥哥博於2015年病逝後，亨特一度搭上哥哥的遺孀Hallie Olivere Biden，在2017年初公開閞係，成為政壇花邊新聞。

亨特拜登近日還將面臨牢獄之災，於上月11日，美國法院陪審團裁定，亨特拜登被控非法購買及管有槍械的3項罪名全部成立，讓拜登成為首個在任期間子女被判有罪的美國總統。

美國總統拜登（Joe Biden）宣布退出美國總統大選，放棄連任。（法新社）

拜登退選｜傳亨特曾力勸老父抵抗退選壓力

不過，亨特拜登卻是爸爸最堅實的支持者。據《紐約時報》引述知情人士報道，即使拜登在早前的辯論中表現是「災難級」，但他的家人仍希望拜登不要放棄，更有家族成員私下對他的幕僚為辯論做的準備工作感到不滿。

而一名知情人士透露，勸說拜登抵抗退選壓力的最強聲音之一，就是他的幼子亨特，拜登一直重視他的建議。亨特一直認為父親是個充滿鬥志的人，希望美國人能看到他所看到的，而非近日他們看到那位頻頻失言、老態龍鍾的總統。可是拜登一家敵不過巨壓，疑受黨內成員「迫宮」下結束政治生涯，拜登家族可謂悲劇重重。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【拜登認孫】次子被控拖欠私生女贍養費　拜登終認「秘密孫女」︰給她最好的一切
12:27 2023/07/30
【拜登認孫】次子被控拖欠私生女贍養費　拜登終認「秘密孫女」︰給她最好的一切
特朗普遇刺｜特朗普遭暗殺大難不死　2女兒發聲伊萬卡：爸爸我永遠愛你
10:55 2024/07/15
特朗普遇刺｜特朗普遭暗殺大難不死　2女兒發聲伊萬卡：爸爸我永遠愛你
特朗普遇刺｜50歲前義務消防隊長中槍亡　以身護家人獲女兒封「最好父親」
12:15 2024/07/15
特朗普遇刺｜50歲前義務消防隊長中槍亡　以身護家人獲女兒封「最好父親」
特朗普遇刺｜20歲槍手是資優生性格孤僻受欺凌　槍法太差被拒入射擊校隊
14:33 2024/07/15
特朗普遇刺｜20歲槍手是資優生性格孤僻受欺凌　槍法太差被拒入射擊校隊
【認錯老婆】拜登參觀車展與女州長牽手達8秒　第一夫人目睹過程場面尷尬
18:14 2022/09/25
【認錯老婆】拜登參觀車展與女州長牽手達8秒　第一夫人目睹過程場面尷尬

你可能感興趣

【拜登認孫】次子被控拖欠私生女贍養費　拜登終認「秘密孫女」︰給她最好的一切
12:27 2023/07/30
【拜登認孫】次子被控拖欠私生女贍養費　拜登終認「秘密孫女」︰給她最好的一切
特朗普遇刺｜特朗普遭暗殺大難不死　2女兒發聲伊萬卡：爸爸我永遠愛你
10:55 2024/07/15
特朗普遇刺｜特朗普遭暗殺大難不死　2女兒發聲伊萬卡：爸爸我永遠愛你
特朗普遇刺｜50歲前義務消防隊長中槍亡　以身護家人獲女兒封「最好父親」
12:15 2024/07/15
特朗普遇刺｜50歲前義務消防隊長中槍亡　以身護家人獲女兒封「最好父親」
家庭關係 拜登 政治 總統大選 選舉 美國

最高瀏覽

流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪