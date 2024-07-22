廖孖記腐乳｜黃傑龍：絕冇可能詐諦靜雞雞更換　做生意道理係講誠信

▲ 黃傑龍於fb發長文，講生意誠信。（資料圖片）

百年老店廖孖記，遭指摘腐乳產品實情於30年前內地購入再運返香港加工，事件再發酵。敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍今（22日）於fb稱，已經聽畢廖孖記第四代傳人Jay的訪問，讓他憶述一件做生意誠信的往事。

廖孖記腐乳｜第四代：購內地腐乳加工已30年 質疑消費者認知出現落差

▲ 黃傑龍於fb發長文，講生意誠信。（資料圖片）

黃傑龍：敘福樓係蝕本屋村酒樓

黃傑龍稱，他曾經經歷過。 17年前接手敘福樓的時候，當時只係５間基本上「係蝕本嘅屋村酒樓」，經營方式在當時看來也相當傳統，特別是包括所有點心每日由師傅新鮮現場制作，所有上湯都現場由師傅熬出嚟。

當時黃傑龍作為工程師、持有工商管理碩士學位，必然要面對如何改革。當時整個餐飲業都開始講究中央工場，OEM買現成點心、包裝上湯。他作為新入行、自居改革者的身份，有一個自稱包裝上湯做到好好、好多香港大集團都用咗佢嘅一個供應商，說要跟他見面。

黃傑龍於是約他去其中一間酒樓，飲茶聽聽對方一席話。黃憶述，當然他講到效果好好、平好多，（咁事實係如果買嗰啲湯師傅人工、材料、煤氣等等肯定係慳好多），黃當時都不太肯定應否起用，但想一試。當年爸爸未算太老、只係六十多歲，仍是每日返酒樓，佢見到供應商代表離開之後，就來問黃傑龍他是咩人，黃如實告知爸爸。

黃老父黑面嚇親個仔

然後爸爸塊面黑晒，從沒在工作上咁惡罵他，到而家都好深刻，佢話，「以後唔准佢再入我哋公司門口！」黃傑龍見到爸爸咁嬲都好愕然，回應一句「我唔係要用，試吓啫，都要知道下個社會嘅變化。」爸爸仲惡：「試吓都唔准，行入嚟門口都唔准，俾人見到佢行入嚟人哋都以為我哋用呢啲咁嘅嘢！」

黃傑龍稱，呢件事他好深刻，從此之後冇再見這人，通過呢件事亦都從父親身教中學識一件事。

敘福樓係要貨真價實，有啲事情係會貴啲成本，有啲事情係比較效率低，但係更加重要嘅係保留某一些價值觀。當然童話故事唔係永遠只有完美結局，一直堅持人手做唔代表生意好，所以後來敘福樓都悉數結業，但到結業之前最後一日，敘福樓所有點心、上湯都仲係現場造。

黃傑龍想表達一句：

如果30年前某一個生產腐乳重要過程已經變咗唔係自己做，咁之後的宣傳、訪問、點可以繼續講返真嘅一樣現場做？

如果因為某些社會原因，或者法例嘅原因某一種工序，已經唔可以再於香港製造，只能夠坦誠同消費者講，係唔係繼續購買就是消費者的決定。是否淨係老字號需要咁呢，黃傑龍認為唔關事，所有商業活動都誠信行先，好似最近IFC 開設的「挽肉與米」，跟足日本社長要求、現場每日用日本牛肉新鮮製造漢堡牛肉，所以現場做咗個10度嘅玻璃冷凍房，就係為咗俾人客睇到。

既然係公開講咗承諾咗，就當然係一直會咁做，如果有一天變成喺深圳搵現成漢堡扒來售賣，為咗控制成本，他都一定事先會同大家講。

絕對冇可能詐詐諦諦靜靜雞換咗唔話俾人聽，繼續收人咁多錢。當然，我亦都冇咁蠢會走去咁樣做，因為我爸爸17年前已經好認真咁教咗我做生意講誠信呢個終極道理。

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