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肝硬化｜男子常感勞累皮膚突現1異樣驚患肝癌　醫生警告：全中3症狀死亡率高 【附ABCDE自我檢測】

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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男子常感勞累，皮膚突現一個異樣，驚揭患肝癌。

【肝硬化／肝癌／癌症／蜘蛛痣／痣】身上突然有痣，可能是健康亮起紅燈！台灣一名商人經常出席飯局、酒局，然而他最近突然覺得異常疲憊，沒有胃口但肚子越脹越大，最離奇是身上3處出現紅色斑點。男子後來求醫發現嚴重肝硬化，更出現腹水和發現肝腫瘤。有醫生指出，這3種症狀一同出現在患者身上，死亡風險非常高，同時醫生亦提醒，身上如出現新痣要留意４大特徵，及早發現可預防嚴重疾病。

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身上無故現紅痣

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在《醫師好辣》節目中分享病例，指一名60多歲男商人，經常需要出席應酬飯局和酒局，卻突然感到異常疲累，好像休息多久都沒有幫助，而且開始食慾不振，明明食量大減，肚子卻越來越大。男事主心感奇怪，加上後來有人跟他說，他可能是肝臟出問題，建議他盡快求醫。男子求醫後，葉醫生一見他形容他如「標準教科書肝硬化的樣子」，一眼就看到男子的臉上、前胸、手臂上有很多紅色小點，俗稱「蜘蛛痣」。

２關鍵特徵揭肝硬化

葉醫生解釋，「蜘蛛痣」看起來就是一顆紅色的小點，旁邊有很多小觸角，外形如蜘蛛一樣，因而命名。他續指，當用力按壓紅點時會消失不見，原因是因為蜘蛛痣並非真正的痣，而是血管擴張。這種症狀容易出現在酒精性肝硬化的病人身上，指「每3名患者就會有1個」出現這樣的狀況。此外，葉醫生亦發覺男子雙手手掌，在拇指附近的肌肉和尾指下面的掌心肌肉，都呈現出紅色，俗稱「紅斑掌」。

３症狀同出現死亡率倍增

葉醫生指出，上述的症狀都是典型肝硬化患者會出現的症狀，因肝硬化患者身體會出現荷爾蒙變化，體內雌激素會增加，尤其是男性患者會突然覺得性功能退化、男性女乳等變化。體內雌激素增多亦會導致手掌變紅和出現「蜘蛛痣」。經過腹部超聲波檢查後，發現男子不僅是肝硬化，還出現腹水和發現一個6厘米大的腫瘤。葉醫生指，男患者的情況非常棘手，因同時出現肝硬化、腹水、肝腫瘤3種症狀，死亡率非常高。

相關文章：【肝硬化】30歲男身體不明瘀青揭患肝硬化　醫生：3種瘀青要注意

注意４大元素　及早發現異狀

幸好男子經過藥物治療後，康復情況良好，肝臟情況穩定下來後轉介外科做腫瘤切除手術。葉醫生指，患者幸好及時發現身體異常求醫，繼而發現腫瘤，否則腫瘤再晚幾個月發現恐怕癌細胞就會擴散。

他亦提醒大家注意身上的痣4個元素，可能是罹患可怕疾病的先兆：

  • 形狀
  • 顏色
  • 大小變化
  • 易流血

5個特徵自我檢測

較早之前，本港皮膚科專科胡惠福醫生接受訪問時，提到黑色素瘤屬皮膚癌的一種，亞洲人較常出現黑色素瘤的位置多為腳底、腳甲等腳部位置，其死亡率亦高。皮膚科專科醫生陳厚毅則提醒，黑色素瘤可透過「ABCDE法則」作自我檢查，如發現身上無故出現的「痣」，符合以下條件就應盡快求醫：

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另一方面，陳厚毅提醒紫外光是導致黑色素瘤的其中一個因素，故此要預防黑色素瘤，就需做足防曬措施，如外出前塗抹防紫外線A（UVA）及紫外線B（UVB），防曬指數最少達SPF 30或以上，兼具防水功能的防曬用品。平時亦要不時檢查皮膚情況，及早發現才能提高治癒機會。

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