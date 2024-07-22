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泰國命案丨「泰國通」胡慧沖分析曼谷酒店6死命案疑團　Roger指自己曾入住事發酒店

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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「泰國通」胡慧沖分析曼谷酒店6死命案。

【泰國／曼谷／酒店命案／山埃／氰化物】泰國曼谷一間4星酒店，日前發生6人中毒身亡的命案，再有相關CCTV影片曝光。一名56歲女子Sherine Chong疑因債務糾紛，以氰化物（俗稱「山埃」）毒死同行5人後再自殺。涉事酒店CCTV 拍攝到事發前，疑兇入電梯時神色焦慮，與受害人赴「鴻門宴」前的輕鬆步履成鮮明對比。

胡慧沖分析曼谷酒店6死命案

「泰國通」胡慧沖近日在其YouTube頻道上載曼谷酒店6死命案的分析片段，事件當中一行共8人，只有5人登記入住，有6人被發現身亡。他指自己曾入住事發酒店，指涉事房間是酒店的套房式房間。

他稱涉事房間在泳池後方、樓層內大多有服務員招呼，正常不會有泰國人、外來人士或非酒店住客進入。而泰國警方查看CCTV，就排除了有其他人潛入酒店的可能性。

胡慧沖猜測2號女士、5號女士因投資失敗未能交還款項而起殺機，他指泰國警方發現2號曾要求導遊替她購買「蛇藥」，他又再解釋所謂的「蛇藥」是蛇園專門賣給遊客的商品，可能屬誤會。

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