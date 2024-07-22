墮軌意外｜嬰兒車遭強風吹落路軌　爸爸跳月台救女兒雙雙被輾斃

▲ 澳洲雪梨發生墜軌事故，嬰兒車被強風吹倒掉落鐵軌上，父親跳下月台拯救，最終他與一名女童遭列車輾斃。（istock圖）

帶小朋友坐任何交通公具都要多加留意四周環境，以免發生意外。近日澳洲悉尼發生一則墮軌事故，一對父母推著一輛載戴著雙胞胎的嬰兒車在火車站等車時，嬰兒車疑似因強風被吹動，墮落鐵軌上，父親見狀，不顧正在進站的列車，立即跳下月台拯救孩子，最終他與其中一名女兒遭列車輾斃，當地警方正調查事故原因。

強風致嬰兒車墮軌

據《澳洲廣播公司》報道，事件發生在當地時間21日12點25分，該對父母推著載有雙胞胎女嬰的嬰兒車，進入悉尼南南部卡爾頓車站（Carlton Railway Station）等車，期間2人的手疑似同時放開嬰兒車，加上遇上強風，導致嬰兒車被吹動並掉下月台。

女嬰父親見狀，不顧當時正在進站的列車，立刻跳下月台試圖拯救孩子，列車駕駛員看見情況後亦緊急剎車，不幸的是列車沒有成功停下，當場輾過嬰兒車和女童父親。

▲ 女童父親和其中一名女童當場死亡。（X@Mario Nawfal圖片）

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父親與一名女兒當場死亡 詳細原因待調查

警方及消防員接獲消息後趕到現場，女嬰父親和其中一名女兒已當場死亡，另一名女兒獲救，母親則受到精神創傷，兩人目前送院治療。警方當步調查是強風吹動嬰兒車才造成墜軌意外，詳細原因仍待調查。

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