大學變景點｜內地女穿香港校服闖港大打卡　網民鬧爆憂影響校譽事主列4點堅拒刪文

▲ 內地女淘港校服闖港大打卡。

【港大/打卡/網紅/香港旅遊/小紅書】香港大學校園近年成為內地網紅的打卡熱點，為免打擾學生的學習，港大早前推出預約參觀名額。內地一名女生早前在淘寶購入一件香港中學的校服裙，穿上到港大打卡，再放上小紅書，有疑似該校的學生留言指，香港的校服不能亂穿，要求博主盡快刪文，但對方就列出4點拒絕。

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內地女穿香港校服闖港大打卡

該名內地女生「不腐（畢業旅行版）」以「參觀一下夢校hk」為題在小紅書發文，她與友人穿上一套香港中學校服，配上厚底「洞洞鞋」，進入港大打卡，事主自稱兩人背起書包外表像「學生」，因此進入校園時，「沒有被查預約就進入了」。

所屬學校學生憂影響校譽

帖文一出引起熱議，有人留言指從照片上見到博主留長頭髮、濃妝艷抹及穿上厚底鞋，憂心外人會以為對方是該校學生，因而影響校譽。

更有疑似是該中學的學生認出校服，並提醒「請問可以不要穿我們學校校服嗎？這是給本校學生穿的，不是在淘寶上給遊客買來打卡」。

學生認為如有校外人穿着校服作出不當行為，或會被其他市民誤會為該校學生，有機會向學校投訴，從而影響學校聲譽，到時候「被罵口碑又不好的是我們」。

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事主列出4點反駁刪文

有網民就建議事主盡快刪文，但對方竟列出4點反駁。她指出「不能穿香港校服這件事我確實不知情，因此虛心接受本校學生的建議，也已在友好建議的評論下進行道歉」；其次「本條內容不刪除，同樣也不刪除所以評論，起到給所有想去香港拍校服的大陸女生一個警示作用」。

她續說，「惡意中傷說我敗壞風氣的，我們文明出行、文明參觀無任何不良行為，反而你在網絡肆意傷人，真沒素質。說我濃妝艷抹的，只能說真是改革開放漏網之魚，丟人」，她最後強調「希望大家別在吵架了，友善評論」。

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