徐佳瑩演唱會丨睽違7年再來港開騷　與香港樂迷來一場「奢侈」約會

▲ 徐佳瑩

《徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會—香港場》，將於2024年9月21日（星期六）假紅磡香港體育館舉行，這是徐佳瑩（LaLa）相隔7年再次來港開唱，勢必掀起撲飛熱潮。有關演唱會詳情如下：



7年前，LaLa首度於紅館舉行《是日救星巡迴演唱會》，叫好叫座，今次《徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會—香港場》，LaLa將為大家帶來最有誠意的製作與演出內容，震撼的舞台效果、炫目的燈光視像，配合LaLa的天籟之音，讓這次的現場在音樂層次和視覺氛圍上有了更豐富的呈現，必定讓前來欣賞的樂迷感覺到這場演唱會的確是一件「變得有些奢侈的事」。

每次演出不同感覺



作家黃麗群在《感覺有點奢侈的事》書裡寫著，「『從來不去討誰歡心』這件事，正是生而為人至上的奢侈。」對於徐佳瑩來說，能在樂迷面前唱歌，感動樂迷、陪伴樂迷，讓樂迷更喜歡自己一些，是她此刻最珍惜的奢侈。正因為奢侈地擁有著當下的一切，LaLa感恩當中讓她經歷高低起跌，成為有血有肉的軀體，這一切也啟發她製作《徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會》，而香港場是LaLa走過台北、廣州、成都、北京等地後，第10個開唱的地點。



演唱會一路巡迴下來，每次的演出對LaLa來說，都有著不同的感覺，她感性地說：「雖然每場演唱會唱著差不多的內容，可是每一首歌都是對著不同的人唱，加上每一場不同的氣氛，都會讓我覺得好像每次都是到一個沒有去過的地方，更讓我隨時期待下一場，不知道會有什麼樣的新感受。」寵粉的LaLa也常在演唱會上為歌迷準備驚喜彩蛋歌單，鍾情LaLa的樂迷不妨現在開始向LaLa許願想聽的歌，說不定屆時心願就能實現。



對於再度來港開唱，LaLa滿心期待，她說：「上次在香港開演唱會留下了很感動的回憶，沒想到一轉眼就過了7年。很想念香港的大家，希望9月21日跟大家在紅館相聚，一起度過一個難忘的夜晚。」

INFO

《徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會—香港場》

日期：2024年9月21日（星期六）

時間：晚上8時15分

地點：紅磡香港體育館

票價：$1180 / $880 / $680 / $480

門票將於2024年7月25日早上10時起於城市售票網公開發售

網站：http://urbtix.hk