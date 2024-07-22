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靚媽美容｜牛油果營養豐富含抗氧化功效　4大隱藏用法自製抗衰老護膚品

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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大家都可以在家中自製牛油果天然美容用品！

【靚媽精明眼/生活智慧/家事百科/牛油果/護膚/美顏】相信很多人都知道，牛油果有助減肥，它含有豐富的膳食纖維、維他命E及單元不飽和脂肪酸，並在1998年被譽為「金氏世界紀錄」最有營養的水果，因此深受健身、減肥和養生者的喜愛。

除減肥瘦身外，牛油果含有豐富的維他命A、E、C，不但有抗氧化的營養，有效延遲衰老，還能讓皮膚保持彈性和保濕，絕對是天然的護膚聖品，以下4種隱藏用法還可以自製而成，而且做法超簡單，愛美人士不妨參考一下。

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牛油果護膚｜1.潔面乳

  • 材料：半個牛油果、1顆蛋黃、半杯牛奶
  • 做法：打成泥狀

牛油果本身有油脂，加上蛋黃及半杯的牛奶可輕易打成泥狀，既可用來洗臉，也可以用來卸妝。這款潔面乳除了保濕有功效，因牛奶的乳脂有清潔效果，能有效清潔毛孔污垢，也有助縮小毛孔。

牛油果護膚｜2. 潤手膜 

  • 材料：半個牛油果、半個香蕉
  • 做法：壓成泥狀並攪勻

踏入秋冬，臉部和手部特別容易感到乾燥，甚至脫皮，由於經常清潔雙手，就算塗潤手霜也舒緩不到乾燥感，這時可利用牛油果製作成天然潤手膜，把半個牛油果和半個香蕉壓成泥狀並攪勻，塗在雙手上，用保鮮紙包實，待10至15分鐘後洗淨雙手，便會立刻感到雙手更口潤白滑。

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牛油果護膚｜3. 護髮膜

  • 材料：牛油果適量、1顆蛋黃、半茶匙橄欖油
  • 做法：放進果汁機中打成糊狀

長髮女生用1個牛油果，短髮的用半個牛油果就夠，除了橄欖油外，也可用葵花籽油，然後加入1顆蛋黃，一同放進果汁機中打成糊狀後，敷在頭髮上20至30分鐘，再用清水或一點洗髮水洗淨即可。

牛油果中所含的微量元素鎂能鞏固髮根，維他命A能減少頭髮脫落，以及豐富的維他命B群如菸鹼酸、葉酸，都有助維持髮絲烏黑亮麗。

牛油果護膚｜4. 磨砂膏 

  • 材料：半個牛油果、各1茶匙的蜜糖、黑糖、橄欖油
  • 做法：打成糊狀

把半個牛油果混合各一茶匙的蜜糖、黑糖、橄欖油，攪拌成糊狀，平均塗在臉上並輕柔打圈，便能有效去死皮，牛油果更可同時滋潤肌膚。

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