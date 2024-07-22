逆轉人生｜窮家女苦讀獲28間大學錄取　8間長春藤名校爭住收

▲ 美國紐約17歲少女加萊托（Malena Galletto）克服家庭貧困，收到全部28間大學的錄取通知書，包括所有長春藤名校，她決定入讀哈佛大學讀政治與物理學雙學位。

【哈佛大學/SAT/美國學霸/常春藤名校/阿根廷裔美國人/布朗克斯科技高中】讀書從來都是一分耕耘一分收穫，美國紐約17歲少女加萊托（Malena Galletto）克服家庭貧困，今年6月以GPA 97%的成績從著名的布朗克斯科學高中畢業，收到全部28間大學的錄取通知書，包括8間長春藤聯盟大學（Ivy League），她最終決定入讀哈佛大學讀政治與物理學雙學位。

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高中GPA 97%畢業

綜合外媒報道，加萊托在布朗克斯科技高中就讀期間選修了11門課程，又擔任學校演講與辯論隊的隊長、創立推廣性別平等的學生團體、並擔任高級委員會的秘書等。她從小成績優異，「從我懂事以來，學習一直是我的首要任務，即使在小學時，我就一直想保持名列前茅」。

加萊托表示，為申請28間大學，她大概用200多個小時撰寫約70篇論文，為了應考學術能力評估測試（Scholastic Assessment Test），又溫習無數個小時。皇天不負有心人，在滿分1600分的考試中，她考到1560分，亦於6月以GPA 97%的成績畢業，並收到28間大學的取錄通知書。

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入讀哈佛政治與物理學雙學位

去年12月，她收到第一封紐約州立大學奧爾巴尼分校的錄取信，接著的3個月不斷有大學寄來錄取通知，包括密西根大學、紐約大學、哥倫比亞大學、波士頓大學等。其後在3月28日，加萊托終於收到全部8間長春藤盟校的錄取通知，「當我打開哈佛大學的那封信時，我尖叫了出來」，她決定入讀首選的哈佛大學政治與物理學雙學位，「我非常興奮，已經等不及了」。

加萊托表示，她的父母於2000年從祖國阿根廷移民到美國華盛頓，並從小灌輸「教育」的重要性，「我出生在低收入家庭，我沒有念過大學的父母傳承下來的世代智慧，申請大學的時候感覺像在黑暗中行走。」幸好，加萊托就讀的高中願意慷慨解囊，她申請大學的費用都獲得大學理事會的財務計劃豁免。

感謝母親犧牲及支持

加萊托的媽媽卡琳娜·羅梅羅（Karina Romero）也對女兒的成就感到驕傲，「我感到非常自豪，她勤奮學習並且凡事盡力而為，我很高興她得到了她應得的成就」。

加萊托感激媽媽的支持，令她有繼續前進的動力，又感謝媽媽的犧牲成就了她，「她的激勵令我追求卓越並充分利用每一個機會，讀大學對我來說意義重大，因為像在兌現媽媽的夢想和抱負」。加萊托是家族中第一個大學生，她形容入讀哈佛是「夢想成真」，又指對上大學感到非常興奮及期待。

位於美國紐約市的布朗克斯科技高中是美國的精英名校，校友中共有九位諾貝爾獎得主，其中八位屬於科學領域，一位屬經濟學領域，以及6位校友是普立茲新聞獎得主。

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