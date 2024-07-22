  • 33°C
香港時間 : 2024722日 (一) 15:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

死因研訊｜智障男肺炎入院4日亡死因研訊　護士稱死者穿約束衣掙扎後乏力嘴角有血

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 52 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

死者父親梁錦文指護士未經同意為兒子穿約束衣。（陳曉欣攝）

33歲輕度智障男子2020年8月因發燒入住東區醫院，被穿上約束用品掙扎時疑咬傷舌頭出血致流入氣管窒息，不久後離世。死因庭今（22日）展開研訊。死者父親供稱，院方未經同意下替兒子穿約束衣。護士否認未經同意，護士主管指死者戴約束手帶時半身爬下床，他擔心死者扭傷而決定替其穿安全背心，死者劇烈掙扎後手腳乏力，嘴角有血。

死者梁皓（終年33歲），生前在庇護工場受訓。死者於2020年8月26日因發燒入院，同月29日不治。死者父母列席聆訊，沒有律師代表；醫管局被列為利害關係方。

死者父親梁錦文（音譯）供稱，兒子有輕度智障，2016年確診糖尿病，小學教育程度，在庇護工場工作了10年，兒子能自己出行。梁指兒子於8月26日早上因發燒入院，翌日晚上有護士來電稱兒子「唔聽話，行嚟行去」，梁父解釋兒子在晚上較活躍，突然聽到對方大叫「同我著返件背心啦」。梁父稱，當時以為是指兒子入院時穿的背心，他稱完全不知道院方綁住兒子，若知道院方須限制兒子的自由定必反對，「我知個仔個性唔係咁易俾人恰」。梁父質疑院方未經同意使用約束衣，以及兒子為何會咬致舌頭大量出血。

護士陸苑螢供稱已徵求家屬同意穿安全背心。（陳曉欣攝）

護士陸苑螢供稱，她8月27日下午至晚上在病房當值，死者原本神志清醒，但自黃昏不時「擒床」，她向死者解釋有跌倒風險，死者似乎不理解。

陸稱，上更護士已調床，她亦加上床欄，曾拿玩具給死者玩及使用防遊走警報器（alarm pad），但死者仍不合作，故須使用約束衣，「我已經用哂所有手段都唔得先用」，根據守則使用約束衣是last resort（最後手段）。

陸否認沒徵求梁父同意為死者穿約束衣，陸憶述在8時致電梁父，解釋死者情況須穿上安全背心防止跌倒。梁父問「俾佢啲玩具冇用咩？」陸稱死者「揼哂落地」，梁父遂稱「咁你幫佢著啦，佢都煩嘅，你想點就點啦」。

陸稱，她掛電話後替死者穿安全背心，但因死者體型太大，扣不到鈕而改戴約束手帶，將死者的左右手分別固定在床欄，死者戴手帶時表現平靜和合作。

護士主管蘇嘉和供稱，死者在8月28日凌晨1時許情緒不穩，死者當時被約束手帶固定在床，但下半身跨出床外。蘇擔心死者扭傷，決定替死者穿安全背心，因看見死者激動和較有力，故召醫院保安協助。

蘇稱，死者換衣物時劇烈掙扎，須由數名醫院保安按住手腳，蘇先替死者戴上約束腳帶，再為死者穿一件雙大碼安全背心，因扣不到鈕，蘇最終替死者戴回手帶。蘇稱，戴手帶時發現死者右手和左腳乏力，呼吸不順，嘴角有血，蘇立即以氧氣面罩供氧及通知醫生。

聆訊下午續

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：陳曉欣

相關文章

廖孖記腐乳｜第四代：購內地腐乳加工已30年　質疑消費者認知出現落差
今日 12:12
廖孖記腐乳｜第四代：購內地腐乳加工已30年　質疑消費者認知出現落差
起底｜涉將前女友個人資料貼色情場所梯間　40歲男被捕
今日 12:03
起底｜涉將前女友個人資料貼色情場所梯間　40歲男被捕
操縱股價│涉操縱正利股價暴升20倍　3男女判囚52及80個月
今日 14:20
操縱股價│涉操縱正利股價暴升20倍　3男女判囚52及80個月

你可能感興趣

廖孖記腐乳｜第四代：購內地腐乳加工已30年　質疑消費者認知出現落差
今日 12:12
廖孖記腐乳｜第四代：購內地腐乳加工已30年　質疑消費者認知出現落差
起底｜涉將前女友個人資料貼色情場所梯間　40歲男被捕
今日 12:03
起底｜涉將前女友個人資料貼色情場所梯間　40歲男被捕
操縱股價│涉操縱正利股價暴升20倍　3男女判囚52及80個月
今日 14:20
操縱股價│涉操縱正利股價暴升20倍　3男女判囚52及80個月
公立醫院 東區 智障 醫生 護士 發燒 東區醫院 肺炎 糖尿病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪