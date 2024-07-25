「就醫自由」成新趨勢 跨地域醫療助你實現目標

每逢假期，不少港人都喜歡到內地盡情吃喝，或是前往日本、歐洲掃貨。即使做到財務自由可以隨時周遊列國，也不一定擁有就醫自由。隨著外遊以至旅居海外趨勢變得頻密和普及，港人更有潛力借助跨境醫療來解鎖就醫自由，到底甚麼是就醫自由，以及如何實現？

財務自由不同就醫自由 三方面解構當中關鍵

顧名思義，就醫自由就是不受時地以至財政限制，適時獲得「你想」的醫療服務，找到最優質、最適合的醫療處理方案。但事實上，由診斷到治療以至復康的過程不只漫長，期間更要面對不同的抉擇，而部分事情更非金錢能夠即時解決，亦可能因地域、患病期間的身心負擔、醫療知識等所限而需要作出取捨，因此才有做到財務自由不等同就醫自由的說法。

想知道怎樣才算得上是就醫自由，以下就從診斷、治療及復康3個階段為大家拆解。

自選診斷與治療地點 掌全面資訊制定就醫策略

在診斷和治療方面，首要當然是有足夠的自由度揀選醫療機構。例如在任何地方可以無憂地選擇公家或私家醫院接受診斷；甚至透過24/7線上問診服務足不出戶就能獲得診斷及處方。

至於住院時想有舒適的休養環境？撇除「大房」這個「基本盤」，如果能夠按照個人喜好，選擇入住半私家或私家房，或身處內地時入住特需部或國際部的標準單人間，獲得更優越的醫療環境，將有助紓緩緊張不安的情緒。

另外，不幸被診斷患上重大疾病，難免會感到徬徨。有頂尖醫療專家提供第二醫療意見，協助覆核診斷結果、給予更全面的診療建議，自然有助大家作出最合適的診療決定；而在醫療禮遇及陪診、解答醫療諮詢等環節上若有專人全程貼心安排，更可幫助大家減輕身心壓力，從而專注於治療和休養。

留意藥物選擇與就醫費用安排 全面復康支援亦不可少

不過，即使覓得理想的治療環境，有時候因爲藥物供應或採購所限，也不等同擁有「你想」的治療藥物。因此，有需要時若有專人協助於全球尋找合適藥物的支援，用藥時將更具彈性。

而獲得適切的診斷和治療後，緊接需要處理乃「找數」及復康支援。因應病情與治療方式不同，醫療費用可能會遠超預期；假如身處內地或海外時，更可能會遇到外匯周轉問題，所以若能做到醫療費用直付就能減少繁複手續，專心休養。

此外，復康治療是醫療過程的重要一環，能獲專人度身打造合適兼全面的復康方案尤其重要，因應病人需要自由選擇物理治療、中醫調理，以至心理輔導，甚至提升家居設備及家居看護等，採用多管齊下的方案取長補短，將有助減輕病情對身心的影響，令復康過程事半功倍。

保證每年續保 一個計劃滿足就醫自由

想就醫過程自己話事，事事「有得揀」？保誠「高端醫療自由行計劃」就把各地醫療優勢共冶一爐，不只為客戶提供跨地域的醫療保障及專屬增值服務，計劃更設有終身續保安排，即使身體狀況有變而提出索償，仍然保證每年續保，終身保障額更高達7千萬港元，助客戶助他們實現「就醫自由」。

針對診斷和治療方面，保誠計劃的增值服務設有內地醫療綠通，可優先預約超過1,000間內地三甲醫院，覆蓋超過30個省份，省卻長時間輪候。另外，無論選擇哪個計劃都全數保障在內地入住標準單人間（包括特需部及國際部合資格的病房）或港、澳及海外入住半私家或私家病房的主要合資格住院及外科手術費用，實屬香港市場罕有^。

此外，為使客戶充分掌握病情及自主治療方式，計劃的增值服務特別安排國內外頂尖專家為客戶提供第二醫療意見，更設有全球找藥，例如針對在中國内地未能提供的海外新藥及仿製特效藥（需視乎藥物供應），協助您獲取海外醫生處方並取得相關藥品。「門診寶」亦為附加保障選項，保障中港澳任何醫院或診所的門診，無須受限於狹窄的網絡醫療選項，於內地更可享香港市場罕有^的24/7線上問診，由註冊醫生視像診治和處方藥物，以及獲得藥物配送。

設醫療費用直付及個人化康復方案 投保可享首年保費回贈

至於出院付款與復康治療方面，保誠「高端醫療自由行計劃」的增值服務設有醫療費用直付服務，直付網絡醫療機構可助客戶申請醫療費用預先批核，2個工作天內便可知結果，為客戶省卻現金流及處理外匯煩惱，實現無縫的醫療體驗。

計劃的復康醫療保障範圍包括物理治療、中醫等，就受保癌症、心臟病發作及中風更獲臨床心理學家、營養師診治，甚至家居設備提升。另外，增值服務亦可提供康復師根據康復評估報告，為客戶制定全面個人化的康復方案和線上指導，全程可透過保誠於微信的官方賬號連接的第三方電子平台「醫護+」進行。此外，客戶更可透過「醫護+」使用健康諮詢、專業重疾管理等服務，以更便捷的方式得到個人化支援及專業意見。

如果大家想自己或家人都可以實現就醫自由，無論身處何地都得到適切的醫療支援，緊記登入以下網站，了解保誠「高端醫療自由行計劃」如何助你實現目標！現時投保保誠「高端醫療自由行計劃」，更可獲得50%首年保費回贈，切勿錯過精釆優惠！https://pruhk.co/pc-fb-topick-2407

「高端醫療自由行計劃 」(包括此計劃之自選附加保障 —「門診寶」) （「本計劃」）由保誠保險有限公司（「保誠」）承保，產品 及優惠受條款及細則約束，詳情請參閱相關的產品小冊子、宣傳單張或瀏覽 https://pruhk.co/pc-fb-topick-2407。

「醫護+」、專屬增值服務及自選附加保障「門診寶」的線上問診服務和藥物配送 (中國内地) 保障所提供的服務 由指定之第三方服務供應商提供，並受相關不時指定的條款及細則約束，詳情請參閱 https://pruhk.co/pc-fb-topick-vas-2407。保誠並非「醫護+」或服務的服務供應商。相關服務供應商並非我們的代理，反之亦然。保誠不會就任何第三方資料的準確性承擔責任。保誠對其質素及供應並不作出任何的陳述、保證或承諾，亦不會承擔由其所引致的責任或法律責任。在任何情況下，保誠都不會就服務供應商在提供「醫護+」及／或服務時的作為或不作為而承擔任何的責任或法律責任。保誠可不時全權酌情修訂專屬增值服務之範圍，終止及/或暫停提供此等服務而毋須事先發出通知。保誠亦有酌情權可不時更改服務供應商而不作另行通知。「醫護+」和專屬增值服務並非構成本計劃的一部分。

^ 以上有關計劃的保障及增值服務屬於「香港市場罕有」的描述是基於我們對現有市場資訊的理解及解讀，並根據我們截至2024年6月就本港及中國內地主要人壽保險公司公開發售予個人客戶的相近醫療保險計劃所作之比較。

（特約）