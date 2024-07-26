肺纖維化︱30歲男不吸煙每日游水體檢突揭肺纖維化　醫生揭1日常習慣惹禍【附肺癌4大常見成因】

【肺纖維化／肺癌／癌症／止汗劑】你有噴止汗劑的習慣嗎？台灣一名男子平日有運動，不煙不酒，一次體檢中卻發現肺纖維化。醫生追溯原因，發現與他一個日常習慣有關。

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常運動卻揭肺纖維化

該名30歲台灣男子在Dcard發文，指自己從來不吸煙，且每天有游水習慣。近日做員工體檢，發現肺部X光片報告異常，懷疑有開始纖維化的跡象，立刻抽血檢驗。隨後男事主照醫囑覆診時，發現他並非自體免疫力出問題，而是另有原因。故此，醫生隨即詢問男事主的生活習慣，例如有沒有一些「長期接觸」的化學藥劑。

我說廚房油煙，他說，油煙不算在化學藥劑……我想了一下，每天接觸，我說止汗劑氣體吸入算嗎？

一個習慣導致經常吸入「有毒氣體」

醫生得悉男事主有噴止汗劑的習慣，指出「氣體外放吸入」可能是誘因。男事主頓悟，指「難怪我每天噴止汗劑，吸進去肺就不舒服」。醫生建議男事主改用塗抹方式的止汗劑會減少肺部傷害，亦指男事主的情況「算還好」，可以靠規律運動來增強肺活量，只要不接觸這些有毒氣體，就不會惡化下去。

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肺癌是癌症「頭號殺手」

肺纖維化會增加罹患肺癌的風險。根據本港癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因

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