非法禁錮｜14歲女生疑遭圍毆兼拍裸照　3女生認罪7男女不認罪受審

▲ 被告湯焯霖准保釋候判。（梁錦麟攝）

14歲女生疑被邀請到土瓜灣馬頭圍邨外「去玩」，惟到場後被指取去現場其中一人價值兩萬元的鑽石頸鏈，而遭人圍毆，其後被要求歸還1萬元，並被指下裸照，事主最終向叔叔披露事件。10名青少年被控非法禁錮等罪，當中3名女被告今（22日）於區域法院承認控罪，押後至10月30日求情，以待同案被告完成審訊，其餘7人否認控罪受審。

3名女被告蘇佩儀（18歲）、LY（17歲）及湯焯霖（18歲），均承認襲擊他人致造成身體傷害及非法禁錮罪，勒索罪獲法庭存檔。法官將求情押後至10月30日，以待同案被告完成審訊。

案情指，被告湯焯霖於2022年4月17日晚上約10時，邀請案發時14歲的事主X「去玩」，X於翌日凌晨抵達土瓜灣馬頭圍邨外看見湯及被告蘇佩儀，兩人再帶X到水仙樓外的休憩處，當時除X等3人外，另有5男3女。

X到場後，有人隨即指稱X取去其價值兩萬元的鑽石頸鏈，再拿走X的手提電話及袋，並命令X坐在長櫈上，X隨後被湯、蘇及LY等10人圍堵。LY則掌摑X左邊面頰十多次，LY被叫停後，湯再掌摑X的面、拳打X的腹部，用手㬹打X的背及踢X的腿，並拉扯X的頭髮。

隨後再有人指稱X取了他500元，於是該人在X的袋內取走500元，及後有人稱沒有證據證明該鑽石鏈是由X取走，於是便叫停了眾人，並提出X只需要還1萬元便不需要擔心再被人打或不能離開。

X應承付款，但現場有男子要求要有保障，於是眾人強行將X帶到天光道網球場鄰近的女廁，LY及蘇將X的連身裙除去，再用手機拍下3、4張裸照，X才獲准離開。

至同月月尾，湯再致電問及X何時償還1萬元，X則要求要1個月籌錢。X的叔叔於4月24日發現X眼角有瘀傷，X再於同月28日向其叔父要求借貸，翌日X稱需要償還1萬元，以換取裸照不被發佈於線上，事件最終報警處理。

蘇、LY及湯等10人隨即被捕，蘇在警誡下稱「湯嗰晚叫我出去飲酒，點知跟佢出去之後，見到佢同人嘈交打人之後仲去咗廁所影人裸照」。LY在警誡下承認毆打X，但否認拍攝其裸照，湯則在警誡下保持緘默。

同案被告呂秉毅（23歲）、黃煒舜（19歲）、YH（17歲）、曹焱（18歲）、朱栢朗（21歲）、甘俊希（19歲）及鄧子祥（22歲），被控於2022年4月18日與另外9人在土瓜灣馬頭圍邨水仙樓休憩處襲擊X；並同日將X非法及損害性地禁錮，並在違反她意願下將她羈留；並於4月18日約至30日期間以恫嚇方式不當地要求X交出港幣1萬元。

呂、黃、YH、曹、朱、甘及鄧亦被控刑事恐嚇罪，即拍攝X的裸照及發布該等X的裸照，意圖導致該X不作出她在法律上有權作出的作為，即向警方報案；鄧另被控偷竊現金港幣500元，而該筆款項為屬於X的財產。除被告甘俊希還柙，其餘被告續准保釋。

審訊明（23日）續。

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記者：梁錦麟