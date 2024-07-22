  • 33°C
香港時間 : 2024722日 (一) 15:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

非法禁錮｜14歲女生疑遭圍毆兼拍裸照　3女生認罪7男女不認罪受審

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

被告湯焯霖准保釋候判。（梁錦麟攝）

14歲女生疑被邀請到土瓜灣馬頭圍邨外「去玩」，惟到場後被指取去現場其中一人價值兩萬元的鑽石頸鏈，而遭人圍毆，其後被要求歸還1萬元，並被指下裸照，事主最終向叔叔披露事件。10名青少年被控非法禁錮等罪，當中3名女被告今（22日）於區域法院承認控罪，押後至10月30日求情，以待同案被告完成審訊，其餘7人否認控罪受審。

3名女被告蘇佩儀（18歲）、LY（17歲）及湯焯霖（18歲），均承認襲擊他人致造成身體傷害及非法禁錮罪，勒索罪獲法庭存檔。法官將求情押後至10月30日，以待同案被告完成審訊。

案情指，被告湯焯霖於2022年4月17日晚上約10時，邀請案發時14歲的事主X「去玩」，X於翌日凌晨抵達土瓜灣馬頭圍邨外看見湯及被告蘇佩儀，兩人再帶X到水仙樓外的休憩處，當時除X等3人外，另有5男3女。

X到場後，有人隨即指稱X取去其價值兩萬元的鑽石頸鏈，再拿走X的手提電話及袋，並命令X坐在長櫈上，X隨後被湯、蘇及LY等10人圍堵。LY則掌摑X左邊面頰十多次，LY被叫停後，湯再掌摑X的面、拳打X的腹部，用手㬹打X的背及踢X的腿，並拉扯X的頭髮。

隨後再有人指稱X取了他500元，於是該人在X的袋內取走500元，及後有人稱沒有證據證明該鑽石鏈是由X取走，於是便叫停了眾人，並提出X只需要還1萬元便不需要擔心再被人打或不能離開。

X應承付款，但現場有男子要求要有保障，於是眾人強行將X帶到天光道網球場鄰近的女廁，LY及蘇將X的連身裙除去，再用手機拍下3、4張裸照，X才獲准離開。

至同月月尾，湯再致電問及X何時償還1萬元，X則要求要1個月籌錢。X的叔叔於4月24日發現X眼角有瘀傷，X再於同月28日向其叔父要求借貸，翌日X稱需要償還1萬元，以換取裸照不被發佈於線上，事件最終報警處理。

蘇、LY及湯等10人隨即被捕，蘇在警誡下稱「湯嗰晚叫我出去飲酒，點知跟佢出去之後，見到佢同人嘈交打人之後仲去咗廁所影人裸照」。LY在警誡下承認毆打X，但否認拍攝其裸照，湯則在警誡下保持緘默。

同案被告呂秉毅（23歲）、黃煒舜（19歲）、YH（17歲）、曹焱（18歲）、朱栢朗（21歲）、甘俊希（19歲）及鄧子祥（22歲），被控於2022年4月18日與另外9人在土瓜灣馬頭圍邨水仙樓休憩處襲擊X；並同日將X非法及損害性地禁錮，並在違反她意願下將她羈留；並於4月18日約至30日期間以恫嚇方式不當地要求X交出港幣1萬元。

呂、黃、YH、曹、朱、甘及鄧亦被控刑事恐嚇罪，即拍攝X的裸照及發布該等X的裸照，意圖導致該X不作出她在法律上有權作出的作為，即向警方報案；鄧另被控偷竊現金港幣500元，而該筆款項為屬於X的財產。除被告甘俊希還柙，其餘被告續准保釋。

審訊明（23日）續。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：梁錦麟

相關文章

廖孖記腐乳｜黃傑龍：絕冇可能詐諦靜雞雞更換　做生意道理係講誠信
今日 13:13
廖孖記腐乳｜黃傑龍：絕冇可能詐諦靜雞雞更換　做生意道理係講誠信
操縱股價│涉操縱正利股價暴升20倍　3男女判囚52及80個月
今日 14:20
操縱股價│涉操縱正利股價暴升20倍　3男女判囚52及80個月
死因研訊｜智障男肺炎入院4日亡死因研訊　護士稱死者穿約束衣掙扎後乏力嘴角有血
今日 14:32
死因研訊｜智障男肺炎入院4日亡死因研訊　護士稱死者穿約束衣掙扎後乏力嘴角有血

你可能感興趣

廖孖記腐乳｜黃傑龍：絕冇可能詐諦靜雞雞更換　做生意道理係講誠信
今日 13:13
廖孖記腐乳｜黃傑龍：絕冇可能詐諦靜雞雞更換　做生意道理係講誠信
操縱股價│涉操縱正利股價暴升20倍　3男女判囚52及80個月
今日 14:20
操縱股價│涉操縱正利股價暴升20倍　3男女判囚52及80個月
死因研訊｜智障男肺炎入院4日亡死因研訊　護士稱死者穿約束衣掙扎後乏力嘴角有血
今日 14:32
死因研訊｜智障男肺炎入院4日亡死因研訊　護士稱死者穿約束衣掙扎後乏力嘴角有血
罪案 勒索 恐嚇 法官 土瓜灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪