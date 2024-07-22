天氣預報｜格美將移向台灣以東海域　本港未來兩三日酷熱最高達35度

▲ 格美將移向台灣以東海域，本港未來兩三日酷熱最高達35度。（資料圖片）

天文台表示，時值盛夏，每當副熱帶高壓脊南側的熱帶輻合帶變得活躍，都會有利對流活動及熱帶氣旋的生成。受格美的外圍下沉氣流影響，本港未來兩三日天氣酷熱，新界最高氣溫達35度或以上。

位於菲律賓中部的低壓區於7月19日早上進入南海，相關的對流逐漸發展，該低壓區於下午增強為熱帶低氣壓，並繼續向西北偏西移動橫過南海中部。雖然在南海中部有一段時間其結構仍然較為鬆散，但隨著該熱帶低氣壓繼續靠近，華南沿岸的風力亦逐漸上升，天文台在7月20日晚上10時40分發出一號戒備信號。

南海溫暖的海水持續為該熱帶低氣壓傳送能量，同時垂直風切變亦較弱，這些因素都有利該熱帶低氣壓繼續發展，並在7月21日早上增強為熱帶風暴，命名為派比安。派比安沿著副熱帶高壓脊西側的引導氣流轉向西北移動，移向海南島，於7月22日午夜前後登陸海南島萬寧市，並在登陸前進一步增強，不但有完整的低層中心，亦有旺盛的對流活動。

▲ 衛星圖像顯示派比安在登陸海南島前的旺盛對流活動。顏色越紅表示對流雲團的雲頂越高，代表對流越趨旺盛。

派比安一直與本港保持超過500公里距離，但受它的外圍雨帶影響，7月21日至22日本港間中有狂風驟雨（圖二），離岸包括長洲、赤鱲角及沙洲等地區亦曾短暫錄得強風。隨著派比安進入北部灣及遠離本港，天文台在7月22日下午12時20分取消所有熱帶氣旋警告信號。

▲ 雷達圖像顯示派比安的外圍雨帶影響珠江口一帶。

此外，於西北太平洋的另一低壓區亦在7月19日發展成熱帶氣旋，隨後命名為格美。預料格美會在未來一兩日大致移向台灣以東海域並顯著增強，即將出發去台灣的市民要注意天氣變化。而受格美的外圍下沉氣流影響，本港未來兩三日天氣酷熱，新界最高氣溫達35度或以上。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】