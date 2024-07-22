打擊毒品｜海關20年來首次搗破搖頭丸製毒工場　拘19歲無業男

▲ 海關20年來首次搗破搖頭丸製毒工場。（曾秋文攝）

海關20年來首次搗破搖頭丸製毒工場，拘捕一名19歲無業男子。海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任張廣達表示，昨日（21日）人員在大角咀進行反毒品行動，截查一名目標男子並帶到附近一個商業大廈單位進行搜查，並在單位內發現有大量化學品，包括甲酸、甲苯、二甲苯等，當中甲苯、乙醚、丙酮和硫酸是《化學品管制條例》下附表三所列明的受管制化學品，相信該批化學品用作製造搖頭丸。人員在單位內檢獲4.3公斤搖頭丸和125克海洛英，市值約110萬元，隨即把他拘捕。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

經初步調查，疑犯是「一條龍」式自行經營該製毒工場，他自稱在網上學習製毒，單位是他租用，部份化學物品在本港購買，其餘則網上購入。

調查顯示，製毒工場營運約一個月，月租約4800元，約200呎，雖面積不算大，但內裡設有製毒工場的所有工序，此外，由於化學品物有高度危險性，對其他租戶和市民的安全有極大影響，根據初步估算，如果將該批化學品全部製成搖頭丸，可製造約12萬粒，約值1000萬元。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：曾秋文