著數攻略｜敏華冰廳$22下午茶套餐 一件飽／蛋撻配奶茶 社會 發布時間： 1 小時前 最後更新： 54 分鐘前 分享： 分享： 熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy ▲ （敏華冰廳fb） 【著數優惠／奶茶／蛋撻／下午茶】連鎖茶餐廳「敏華冰廳」表示，即日起推出$22下午茶套餐。每份套餐包一件麵飽／蛋撻，可揀麵包款式多達約十款，配熱奶茶咖啡等飲品。平日下午２時至６時供應、於指定分店供應，公眾假期除外。麵包跟餐款式：蛋撻鮮奶蛋白撻雞批菠蘿包菠蘿油脆皮叉燒包雞尾包墨西哥包雙重芝士腸仔包芝士吞拿魚包 ▲ 敏華冰廳推出$22下午茶套餐。（fb圖片） 相關文章 著數攻略｜Pacific Coffee 周年慶 咖啡買兩杯七折 11:34 2024/07/11 著數攻略｜Pacific Coffee 周年慶 咖啡買兩杯七折 著數優惠｜萬寧門市及網店今日9折 即睇焦點筍貨 10:56 2024/07/13 著數優惠｜萬寧門市及網店今日9折 即睇焦點筍貨 著數優惠｜法國品牌DALLOYAU軟雪糕 逢周五至日買1送1 16:22 2024/07/14 著數優惠｜法國品牌DALLOYAU軟雪糕 逢周五至日買1送1 你可能感興趣 著數攻略｜Pacific Coffee 周年慶 咖啡買兩杯七折 11:34 2024/07/11 著數攻略｜Pacific Coffee 周年慶 咖啡買兩杯七折 著數優惠｜萬寧門市及網店今日9折 即睇焦點筍貨 10:56 2024/07/13 著數優惠｜萬寧門市及網店今日9折 即睇焦點筍貨 著數優惠｜法國品牌DALLOYAU軟雪糕 逢周五至日買1送1 16:22 2024/07/14 著數優惠｜法國品牌DALLOYAU軟雪糕 逢周五至日買1送1 魚 茶記冰室 下午茶 著數優惠