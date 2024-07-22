  • 32°C
香港時間 : 2024722日 (一) 17:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

著數攻略｜敏華冰廳$22下午茶套餐　一件飽／蛋撻配奶茶

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 54 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（敏華冰廳fb）

【著數優惠／奶茶／蛋撻／下午茶】連鎖茶餐廳「敏華冰廳」表示，即日起推出$22下午茶套餐。

每份套餐包一件麵飽／蛋撻，可揀麵包款式多達約十款，配熱奶茶咖啡等飲品。平日下午２時至６時供應、於指定分店供應，公眾假期除外。

麵包跟餐款式：

  • 蛋撻
  • 鮮奶蛋白撻
  • 雞批
  • 菠蘿包
  • 菠蘿油
  • 脆皮叉燒包
  • 雞尾包
  • 墨西哥包
  • 雙重芝士腸仔包
  • 芝士吞拿魚包

敏華冰廳推出$22下午茶套餐。（fb圖片）

 

相關文章

著數攻略｜Pacific Coffee 周年慶　咖啡買兩杯七折
11:34 2024/07/11
著數攻略｜Pacific Coffee 周年慶　咖啡買兩杯七折
著數優惠｜萬寧門市及網店今日9折　即睇焦點筍貨
10:56 2024/07/13
著數優惠｜萬寧門市及網店今日9折　即睇焦點筍貨
著數優惠｜法國品牌DALLOYAU軟雪糕　逢周五至日買1送1
16:22 2024/07/14
著數優惠｜法國品牌DALLOYAU軟雪糕　逢周五至日買1送1

你可能感興趣

著數攻略｜Pacific Coffee 周年慶　咖啡買兩杯七折
11:34 2024/07/11
著數攻略｜Pacific Coffee 周年慶　咖啡買兩杯七折
著數優惠｜萬寧門市及網店今日9折　即睇焦點筍貨
10:56 2024/07/13
著數優惠｜萬寧門市及網店今日9折　即睇焦點筍貨
著數優惠｜法國品牌DALLOYAU軟雪糕　逢周五至日買1送1
16:22 2024/07/14
著數優惠｜法國品牌DALLOYAU軟雪糕　逢周五至日買1送1
茶記冰室 下午茶 著數優惠

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪