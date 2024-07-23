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巴黎奧運｜巴黎奧運免費睇32項賽事　全港18區體育館+9大商場現場直播【附地址】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

全港18區體育館及港鐵9大商場免費直播巴黎奧運賽事。

【巴黎奧運/巴黎奧運免費直播/康文署體育館/港鐵商場】巴黎奧運即將於7月26日至8月11日在舉行，今屆將有32個比賽項目，大家除了可以留在家中觀看外，還可以到指定的康文署體育館，以及港鐵旗下9大商場，免費收看直播賽事！即睇詳情！

巴黎奧運直播｜康文署「活力奧運觀賞站」免費播

為了讓市民可以收看奧運賽事，政府購入奧運及殘奧轉播權，康文署也在18區指定體育館設置「活力奧運觀賞站」播放賽事節目，開放時間為上午8時至晚上11時，讓市民一同為國家隊及中國香港代表隊打氣。各區地點如下：

地區體育館地址
中西區士美非路體育館堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈4樓
東區柴灣體育館柴灣怡順街6號
南區香港仔網球及壁球中心香港仔海傍道1號
灣仔區港灣道體育館灣仔港灣道27號
九龍城區土瓜灣體育館土瓜灣下鄉道66號
觀塘區鯉魚門體育館油塘鯉魚門市政大廈2樓
深水埗區北河街體育館深水埗基隆街333號北河街市政大廈6樓
黃大仙區蒲崗村道體育館黃大仙慈雲山蒲崗村道120號
油尖旺區九龍公園體育館尖沙咀柯士甸道22號
離島區東涌文東路體育館東涌文東路39號東涌市政大廈地下
葵青區青衣西南體育館青衣涌美路70號
北區保榮路體育館上水百和路19號
西貢區香港單車館將軍澳寶康路105-107號
沙田區圓洲角體育館沙田銀城街35號
大埔區大埔墟體育館大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓
荃灣區荃灣體育館荃灣永順街53號
屯門區賽馬會屯門蝴蝶灣體育館屯門湖山路11號
元朗區元朗體育館元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓

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巴黎奧運｜港鐵9大商場直播奧運賽事

巴黎奧運會期間，港鐵旗下9大商場會為大家直播重點賽事，包括ELEMENTS圓方、德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE、杏花新城及綠楊坊。

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巴黎奧運直播｜4大電視直播頻道

政府早前購入奧運及殘奧轉播權，並交予香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB 4間免費直播。當中香港電台將在31台、32台、港台網站、港台YouTube頻道及「RTHK電視」App直播賽事，並提供廣東話、普通話及英文三語旁述；而ViuTV將在99台及96台直播巴黎奧運賽事項目、開幕禮及閉幕禮；HOY TV由下午3時起於76台或77台直播奧運，並設賽事精華重溫；TVB各免費電視頻道，包括翡翠台、TVB Plus、無綫新聞台及明珠台，以及myTV SUPER 17條頻道亦會提供賽事直播。

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