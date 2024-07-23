巴黎奧運｜巴黎奧運免費睇32項賽事　全港18區體育館+9大商場現場直播【附地址】

▲ 全港18區體育館及港鐵9大商場免費直播巴黎奧運賽事。

【巴黎奧運/巴黎奧運免費直播/康文署體育館/港鐵商場】巴黎奧運即將於7月26日至8月11日在舉行，今屆將有32個比賽項目，大家除了可以留在家中觀看外，還可以到指定的康文署體育館，以及港鐵旗下9大商場，免費收看直播賽事！即睇詳情！

巴黎奧運直播｜康文署「活力奧運觀賞站」免費播

為了讓市民可以收看奧運賽事，政府購入奧運及殘奧轉播權，康文署也在18區指定體育館設置「活力奧運觀賞站」播放賽事節目，開放時間為上午8時至晚上11時，讓市民一同為國家隊及中國香港代表隊打氣。各區地點如下：

地區 體育館 地址 中西區 士美非路體育館 堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈4樓 東區 柴灣體育館 柴灣怡順街6號 南區 香港仔網球及壁球中心 香港仔海傍道1號 灣仔區 港灣道體育館 灣仔港灣道27號 九龍城區 土瓜灣體育館 土瓜灣下鄉道66號 觀塘區 鯉魚門體育館 油塘鯉魚門市政大廈2樓 深水埗區 北河街體育館 深水埗基隆街333號北河街市政大廈6樓 黃大仙區 蒲崗村道體育館 黃大仙慈雲山蒲崗村道120號 油尖旺區 九龍公園體育館 尖沙咀柯士甸道22號 離島區 東涌文東路體育館 東涌文東路39號東涌市政大廈地下 葵青區 青衣西南體育館 青衣涌美路70號 北區 保榮路體育館 上水百和路19號 西貢區 香港單車館 將軍澳寶康路105-107號 沙田區 圓洲角體育館 沙田銀城街35號 大埔區 大埔墟體育館 大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓 荃灣區 荃灣體育館 荃灣永順街53號 屯門區 賽馬會屯門蝴蝶灣體育館 屯門湖山路11號 元朗區 元朗體育館 元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓

最新影片推介：

巴黎奧運｜港鐵9大商場直播奧運賽事

巴黎奧運會期間，港鐵旗下9大商場會為大家直播重點賽事，包括ELEMENTS圓方、德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE、杏花新城及綠楊坊。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

巴黎奧運直播｜4大電視直播頻道

政府早前購入奧運及殘奧轉播權，並交予香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB 4間免費直播。當中香港電台將在31台、32台、港台網站、港台YouTube頻道及「RTHK電視」App直播賽事，並提供廣東話、普通話及英文三語旁述；而ViuTV將在99台及96台直播巴黎奧運賽事項目、開幕禮及閉幕禮；HOY TV由下午3時起於76台或77台直播奧運，並設賽事精華重溫；TVB各免費電視頻道，包括翡翠台、TVB Plus、無綫新聞台及明珠台，以及myTV SUPER 17條頻道亦會提供賽事直播。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】