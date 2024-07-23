巴黎奧運｜巴黎奧運免費睇32項賽事 全港18區體育館+9大商場現場直播【附地址】
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【巴黎奧運/巴黎奧運免費直播/康文署體育館/港鐵商場】巴黎奧運即將於7月26日至8月11日在舉行，今屆將有32個比賽項目，大家除了可以留在家中觀看外，還可以到指定的康文署體育館，以及港鐵旗下9大商場，免費收看直播賽事！即睇詳情！
巴黎奧運直播｜康文署「活力奧運觀賞站」免費播
為了讓市民可以收看奧運賽事，政府購入奧運及殘奧轉播權，康文署也在18區指定體育館設置「活力奧運觀賞站」播放賽事節目，開放時間為上午8時至晚上11時，讓市民一同為國家隊及中國香港代表隊打氣。各區地點如下：
|地區
|體育館
|地址
|中西區
|士美非路體育館
|堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈4樓
|東區
|柴灣體育館
|柴灣怡順街6號
|南區
|香港仔網球及壁球中心
|香港仔海傍道1號
|灣仔區
|港灣道體育館
|灣仔港灣道27號
|九龍城區
|土瓜灣體育館
|土瓜灣下鄉道66號
|觀塘區
|鯉魚門體育館
|油塘鯉魚門市政大廈2樓
|深水埗區
|北河街體育館
|深水埗基隆街333號北河街市政大廈6樓
|黃大仙區
|蒲崗村道體育館
|黃大仙慈雲山蒲崗村道120號
|油尖旺區
|九龍公園體育館
|尖沙咀柯士甸道22號
|離島區
|東涌文東路體育館
|東涌文東路39號東涌市政大廈地下
|葵青區
|青衣西南體育館
|青衣涌美路70號
|北區
|保榮路體育館
|上水百和路19號
|西貢區
|香港單車館
|將軍澳寶康路105-107號
|沙田區
|圓洲角體育館
|沙田銀城街35號
|大埔區
|大埔墟體育館
|大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓
|荃灣區
|荃灣體育館
|荃灣永順街53號
|屯門區
|賽馬會屯門蝴蝶灣體育館
|屯門湖山路11號
|元朗區
|元朗體育館
|元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓
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