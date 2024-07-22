  • 31°C
香港時間 : 2024722日 (一) 18:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全｜女子不吸煙竟患癌　醫生揭常用1種健康油炒菜致肺癌【附8種食油大比拼】

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 30 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

女子不吸煙竟患癌，醫生揭常用1種健康油炒菜致肺癌。

【食油／煙點／癌症／肺癌／炒菜／煮食】肺癌是本港最常見的癌症，雖然患者多為吸煙人士，但用錯食油煮食都可能會導致癌症。台灣一名婦人不吸煙，生活習慣良好，惟她平時煮食會選擇1種健康食油，結果竟罹患肺癌。醫生提醒，選擇食油要注意2件事，並比拼8種食油及適用的烹煮方式。

最新影片推介：

Healthy Life
抗癌勇士｜90後港女大腸生過千粒瘜肉　積極抗癌接受造口人生感激丈夫不離不棄

常用1種健康食油竟致癌

台灣減重醫生蕭捷健在YouTube個人頻道分享案例，一名家庭主婦從不吸煙，平時非常注重健康，生活習慣正常，惟她煮食時會使用較高級的橄欖油炒菜，結果進行健康檢查時發現竟罹患早期肺癌。所幸，婦人發現得早，切除腫瘤後也不用做化療。

蕭捷健醫生表示，該名婦人所使用的是冷壓初榨橄欖油，這種食油雖然健康，但並不適合用來炒菜，而是更加適合涼拌或低溫料理。他指出，在煮食時，選擇合適的食油非常重要，同時要留意2大重點：煙點較高，高溫烹調時不易釋出有害油煙；穩定度高，則較不容易變質。

更多相關報道：食用安全｜三餐用1種油炒餸 一家3口全中風 專家揭致命關鍵

精煉橄欖油VS冷壓初榨橄欖油

蕭醫生指出，橄欖油含豐富Omega-9，有益心臟及血管健康。食用地中海飲食法的人士一般會使用橄欖油，而採取這種飲食法的人士一般比較長壽。不過，橄欖油有很多不同種類，如精煉橄欖油和冷壓初榨橄欖油。

1. 精煉橄欖油

  • 營養價值較冷壓初榨橄欖油低；
  • 煙點較高，約230°C，適合炒及煎；
  • 抗氧化劑較少，在高溫相對不易變質；
  • 不適合油炸，因為一直加熱也會釋出丙烯醯胺或多環芳香烴，可能會增加心臟病或癌症風險，也可能產生反式脂肪。

2. 冷壓初榨橄欖油

  • 煙點較低，約160至190°C，適合涼拌及低溫料理，不適合炒菜；
  • 抗氧化劑較多，不容易變壞；
  • 同樣不適合油炸，因為一直加熱也會釋出丙烯醯胺或多環芳香烴。

8種食油大比拼

蕭捷健醫生還列出8種常見食油的營養價值、煙點，以及所適合的烹調方式，供大家平時煮食時選擇適合的食油。

點擊圖片放大
+8
+7

食油含Omega-3/Omega-6/Omega-9

此外，蕭醫生指出，食油含有不同脂肪酸：Omega-3、Omega-6及Omega-9，功效各不同，同時要注意攝取量。

  • Omega-3：有消炎作用；
  • Omega-6：維持免疫力；但吃太多會令身體過度發炎，導致慢性發炎，出現生痱滋、皮膚生疹、過敏等；
  • Omega-9：幫助抗氧化，有益心臟及血管健康。

他表示，Omega-6與Omega-3的最佳比例為4：1，但經常外出飲食往往吃到比較差的油，導致比例變成16：1甚至32：1。因此，當自己煮食時，要避免攝取更多Omega-6。

同場加映：15款不含基因致癌物安全食油

點擊圖片放大
+14
+13

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

肺癌｜教授持續咳嗽2個月末期肺癌不治　醫生揭1個致命習慣致長年吸入毒素
18:45 2024/07/18
肺癌｜教授持續咳嗽2個月末期肺癌不治　醫生揭1個致命習慣致長年吸入毒素
消委會評測｜部分食油含基因致癌物+塑化劑　盤點29款安全清單最平$24
13:35 2024/07/16
消委會評測｜部分食油含基因致癌物+塑化劑　盤點29款安全清單最平$24
超市大搜查｜近6成食油含致癌物+塑化劑　21款安全選擇一覽1款滿分售$50
13:38 2024/02/28
超市大搜查｜近6成食油含致癌物+塑化劑　21款安全選擇一覽1款滿分售$50

你可能感興趣

肺癌｜教授持續咳嗽2個月末期肺癌不治　醫生揭1個致命習慣致長年吸入毒素
18:45 2024/07/18
肺癌｜教授持續咳嗽2個月末期肺癌不治　醫生揭1個致命習慣致長年吸入毒素
消委會評測｜部分食油含基因致癌物+塑化劑　盤點29款安全清單最平$24
13:35 2024/07/16
消委會評測｜部分食油含基因致癌物+塑化劑　盤點29款安全清單最平$24
超市大搜查｜近6成食油含致癌物+塑化劑　21款安全選擇一覽1款滿分售$50
13:38 2024/02/28
超市大搜查｜近6成食油含致癌物+塑化劑　21款安全選擇一覽1款滿分售$50
健康問題 癌症 食用安全 養生 網絡熱話

最高瀏覽

中年好聲音丨龍婷被聲稱舊鄰居揭往事　疑早已有丈夫及兒子
中年好聲音丨龍婷被聲稱舊鄰居揭往事　疑早已有丈夫及兒子
拐騙疑魂｜九龍塘疑現拐騙驚魂　遇怪男求幫忙送M巾　港女回想目的細思極恐
拐騙疑魂｜九龍塘疑現拐騙驚魂　遇怪男求幫忙送M巾　港女回想目的細思極恐
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
急症室最長等候時間（07月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月22日 時間16:05）
呈分試｜升中呈分試擬首納體育科　體適能佔半惹公平疑慮
呈分試｜升中呈分試擬首納體育科　體適能佔半惹公平疑慮