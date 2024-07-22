食用安全｜女子不吸煙竟患癌　醫生揭常用1種健康油炒菜致肺癌【附8種食油大比拼】

▲ 女子不吸煙竟患癌，醫生揭常用1種健康油炒菜致肺癌。

【食油／煙點／癌症／肺癌／炒菜／煮食】肺癌是本港最常見的癌症，雖然患者多為吸煙人士，但用錯食油煮食都可能會導致癌症。台灣一名婦人不吸煙，生活習慣良好，惟她平時煮食會選擇1種健康食油，結果竟罹患肺癌。醫生提醒，選擇食油要注意2件事，並比拼8種食油及適用的烹煮方式。

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常用1種健康食油竟致癌

台灣減重醫生蕭捷健在YouTube個人頻道分享案例，一名家庭主婦從不吸煙，平時非常注重健康，生活習慣正常，惟她煮食時會使用較高級的橄欖油炒菜，結果進行健康檢查時發現竟罹患早期肺癌。所幸，婦人發現得早，切除腫瘤後也不用做化療。

蕭捷健醫生表示，該名婦人所使用的是冷壓初榨橄欖油，這種食油雖然健康，但並不適合用來炒菜，而是更加適合涼拌或低溫料理。他指出，在煮食時，選擇合適的食油非常重要，同時要留意2大重點：煙點較高，高溫烹調時不易釋出有害油煙；穩定度高，則較不容易變質。

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精煉橄欖油VS冷壓初榨橄欖油

蕭醫生指出，橄欖油含豐富Omega-9，有益心臟及血管健康。食用地中海飲食法的人士一般會使用橄欖油，而採取這種飲食法的人士一般比較長壽。不過，橄欖油有很多不同種類，如精煉橄欖油和冷壓初榨橄欖油。

1. 精煉橄欖油

營養價值較冷壓初榨橄欖油低；

煙點較高，約230°C，適合炒及煎；

抗氧化劑較少，在高溫相對不易變質；

不適合油炸，因為一直加熱也會釋出丙烯醯胺或多環芳香烴，可能會增加心臟病或癌症風險，也可能產生反式脂肪。

2. 冷壓初榨橄欖油

煙點較低，約160至190°C，適合涼拌及低溫料理，不適合炒菜；

抗氧化劑較多，不容易變壞；

同樣不適合油炸，因為一直加熱也會釋出丙烯醯胺或多環芳香烴。

8種食油大比拼

蕭捷健醫生還列出8種常見食油的營養價值、煙點，以及所適合的烹調方式，供大家平時煮食時選擇適合的食油。

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食油含Omega-3/Omega-6/Omega-9

此外，蕭醫生指出，食油含有不同脂肪酸：Omega-3、Omega-6及Omega-9，功效各不同，同時要注意攝取量。

Omega-3：有消炎作用；

Omega-6：維持免疫力；但吃太多會令身體過度發炎，導致慢性發炎，出現生痱滋、皮膚生疹、過敏等；

Omega-9：幫助抗氧化，有益心臟及血管健康。

他表示，Omega-6與Omega-3的最佳比例為4：1，但經常外出飲食往往吃到比較差的油，導致比例變成16：1甚至32：1。因此，當自己煮食時，要避免攝取更多Omega-6。

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