靚媽精明眼｜AEON STYLE荃灣Grand Opening注入新元素　開幕精選優惠充滿驚喜

▲ 「AEON STYLE荃灣」於7月19日正式開業！

自2016年，由日本AEON集團引入「AEON STYLE」以來，分別在港島開設AEON STYLE康怡及在九龍區開設AEON STYLE黃埔、AEON STYLE 旺角及AEON STYLE油塘，一直深受顧客歡迎。

相隔一段時間，新界區首間AEON STYLE－「AEON STYLE荃灣」訂於7月19日(五)正式開業，以「荃新」面貌迎接顧客。

經全面升級改裝後的AEON STYLE荃灣，以「即食且簡單方便、優惠價格、NEW及日本」為基礎，從商品、服務以至店內配置均經過精心考量，迎合地區顧客的需要，以專業的賣場及服務演繹商品的價值，為顧客提供全面的生活提案。同時，AEON STYLE荃灣為區內居民引入多個日本品牌，冀能吸引區內較多的年輕顧客和家庭。

另外，新店更引入日本知名食店「鶴橋風月」首次登陸香港，開設第4間KOMEDA’S Coffee，以及注入日本潮流品牌，為顧客提供更多優質的商品，全面提升飲食和購物享受。同時，新店亦增設美食廣場，集多款人氣美食 ; 開設集合三大元素：化妝品及護膚品、個人護理產品、保健及醫藥的Glam Beautique，透過一站式的商品及服務，讓顧客同時擁有美麗與健康，由內至外所散發的魅力和氣質 ; 擴展以「高質量、多樣性與獨特性」為中心的小型專門店Daiso Japan ; 重新規劃以小孩為主角的「Kids & Babies」樓層，將帶給每一位顧客嶄新的購物與玩樂體驗。

為慶祝改裝後的AEON STYLE荃灣隆重開幕，AEON STYLE荃灣於7月19日(五)至8月4日(日)推出各項開業限定優惠，更有可以優惠價換購TOPVALU開業限定福袋，大家萬勿錯過！

▲ AEON STYLE荃灣Grand Opening注入新元素

AEON STYLE荃灣開業限定優惠

優惠1：KOMEDA'S Coffee AEON STYLE 荃灣送熊本縣西瓜一份

首100名顧客凡惠顧冰與火產品，即可免費加配熊本縣西瓜一份(約200克)。每枱限送一份。

推廣期：2024年7月19日至送完即止

*限量100份 *數量有限，送完即止。 *以上優惠只限堂食。 *只限惠顧$65之冰與火方可加配熊本縣西瓜一份。

*圖片只供參考，一切以實物為準。

優惠2：AEON STYLE Premier會員尊享KOMEDA福袋

頭30名AEON STYLE Premier 會員於KOMEDA’S COFFEE AEON STYLE荃灣店作任何消費，即可免費獲贈KOMEDA福袋一個*(總值:HKD100)。

優惠3：會員尊享「荃」新面貌 印花賞

AEON會員於AEON STYLE荃灣購物每滿HKD200，即可獲贈電子印花一個。

集齊六個印花，即可換領HKD50電子優惠券一張。

電子印花派發日期：2024年7月19日(五)至8月4日(日)

優惠券使用日期：2024年7月19日(五)至8月11日(日)

*詳情請參閱店內海報或向店內職員查詢。 #折實單一發票計。

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優惠4：會員尊享「荃」新面貌 $30現金券大放送

AEON會員凡於AEON STYLE荃灣購物滿HKD150#或以上，即可獲贈「$15電子優惠券2張」。

電子優惠券派發日期：2024年7月19日(五)至8月4日(日)

電子優惠券使用日期：2024年7月19日(五)至8月11日(日)

AEON會員於AEON STYLE荃灣購物滿HKD150或以上，即可使用此優惠券1張。

*推廣活動須受條款及細則約束，請參閱AEON Mobile手機應用程式或向店內職員查詢。 #以折實單一發票計算。

優惠5：TOPVALU開業限定福袋換購

由2024年7月19日起，於AEON STYLE荃灣購物滿HKD150或以上#，即可以HKD79換購「開業限定福袋」1個。

福袋內附7件超值商品(總值：HKD140):

TOPVALU爆米花(焦糖味)(180克)

TOPVALU甘栗仁(240克)

TOPVALU BESTPRICE鱈魚絲(100克)

TOPVALU即沖蜆肉味噌湯(每件)

TOPVALU BESTPRICE拉麵(282.6克)

TOPVALU BESTPRICE牛油小蛋糕(每件)

TOPVALU無糖杏仁奶(200毫升)

推廣日期：2024年7月19日(五)至換罊即止

優惠6：Molly Fantasy限定優惠

優惠（1）:

凡於AEON STYLE荃灣店內購物滿HKD200或以上(以AEON收銀機印折實白色單一發票計)，即可憑即日發票到3樓Molly Fantasy，以優惠價HKD50購買70枚代幣。

推廣日期：2024年7月19日(五)至8月5日(一)*優惠以即日單一及票計算，只適用於發票發出當日，逾期無效。 *優惠以即買即送方式送贈。 *發票必須為正本，影印本無效。 *此優惠不接受特許經營商之發票。 *優惠不可與其他推廣優惠或優惠券同時使用。

優惠（2）：

凡購買代幣滿HKD100或以上，即送「中1得2」優惠券一張。憑券於指定遊戲機夾中禮品，可享「中1得2」優惠。

推廣日期：2024年7月19日(五)至8月5日(一)

*優惠不可與其他推廣優惠或優惠券同時使用。 *以上推廣活動及優惠須受有關條款及細則約束，詳情請向店內職員查詢。如有任何爭議，永旺(香港)百貨有限公司保留最終決定權。

優惠7：AEON 信用卡「AEON STYLE荃灣 GRAND OPENING」優惠

憑AEON信用卡於店內購物單一簽賬滿HKD399或以上，即享HKD15現金券。

推廣日期：2024年7月19日(五)至8月6日(二)

*每人每日只可領取現金券一張。 *現金券數量有限，送完即止及須消費滿指定金額方可使用。*須受有關條款及細則約束，詳情請向店內職員查詢。

優惠8：會員尊享 「荃」新面貌 禮物大送放

換領日期: 2024年7月19日(五)至換完即止

換領地點: AEON STYLE荃灣之顧客服務台

AEON 會員於AEON STYLE荃灣購物滿$300#或以上，即可獲贈「人氣角色密封收納盒(500毫升)」一個。

以AEON收銀機印白色即日折實單一發票計算。

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