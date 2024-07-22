  • 32°C
香港時間 : 2024722日 (一) 17:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜AEON STYLE荃灣Grand Opening注入新元素　開幕精選優惠充滿驚喜

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「AEON STYLE荃灣」於7月19日正式開業！

自2016年，由日本AEON集團引入「AEON STYLE」以來，分別在港島開設AEON STYLE康怡及在九龍區開設AEON STYLE黃埔、AEON STYLE 旺角及AEON STYLE油塘，一直深受顧客歡迎。

相隔一段時間，新界區首間AEON STYLE－「AEON STYLE荃灣」訂於7月19日(五)正式開業，以「荃新」面貌迎接顧客。

經全面升級改裝後的AEON STYLE荃灣，以「即食且簡單方便、優惠價格、NEW及日本」為基礎，從商品、服務以至店內配置均經過精心考量，迎合地區顧客的需要，以專業的賣場及服務演繹商品的價值，為顧客提供全面的生活提案。同時，AEON STYLE荃灣為區內居民引入多個日本品牌，冀能吸引區內較多的年輕顧客和家庭。

另外，新店更引入日本知名食店「鶴橋風月」首次登陸香港，開設第4間KOMEDA’S Coffee，以及注入日本潮流品牌，為顧客提供更多優質的商品，全面提升飲食和購物享受。同時，新店亦增設美食廣場，集多款人氣美食 ; 開設集合三大元素：化妝品及護膚品、個人護理產品、保健及醫藥的Glam Beautique，透過一站式的商品及服務，讓顧客同時擁有美麗與健康，由內至外所散發的魅力和氣質 ; 擴展以「高質量、多樣性與獨特性」為中心的小型專門店Daiso Japan ; 重新規劃以小孩為主角的「Kids & Babies」樓層，將帶給每一位顧客嶄新的購物與玩樂體驗。

為慶祝改裝後的AEON STYLE荃灣隆重開幕，AEON STYLE荃灣於7月19日(五)至8月4日(日)推出各項開業限定優惠，更有可以優惠價換購TOPVALU開業限定福袋，大家萬勿錯過！

AEON STYLE荃灣Grand Opening注入新元素

AEON STYLE荃灣開業限定優惠

優惠1：KOMEDA'S Coffee AEON STYLE 荃灣送熊本縣西瓜一份

  • 首100名顧客凡惠顧冰與火產品，即可免費加配熊本縣西瓜一份(約200克)。每枱限送一份。
  • 推廣期：2024年7月19日至送完即止

*限量100份 *數量有限，送完即止。 *以上優惠只限堂食。 *只限惠顧$65之冰與火方可加配熊本縣西瓜一份。

*圖片只供參考，一切以實物為準。

優惠2：AEON STYLE Premier會員尊享KOMEDA福袋

  • 頭30名AEON STYLE Premier 會員於KOMEDA’S COFFEE AEON STYLE荃灣店作任何消費，即可免費獲贈KOMEDA福袋一個*(總值:HKD100)。

優惠3：會員尊享「荃」新面貌 印花賞

  • AEON會員於AEON STYLE荃灣購物每滿HKD200，即可獲贈電子印花一個。
  • 集齊六個印花，即可換領HKD50電子優惠券一張。
  • 電子印花派發日期：2024年7月19日(五)至8月4日(日)
  • 優惠券使用日期：2024年7月19日(五)至8月11日(日)

*詳情請參閱店內海報或向店內職員查詢。  #折實單一發票計。

點擊圖片放大
+5
+4

優惠4：會員尊享「荃」新面貌 $30現金券大放送

  • AEON會員凡於AEON STYLE荃灣購物滿HKD150#或以上，即可獲贈「$15電子優惠券2張」。
  • 電子優惠券派發日期：2024年7月19日(五)至8月4日(日)
  • 電子優惠券使用日期：2024年7月19日(五)至8月11日(日)
  • AEON會員於AEON STYLE荃灣購物滿HKD150或以上，即可使用此優惠券1張。

*推廣活動須受條款及細則約束，請參閱AEON Mobile手機應用程式或向店內職員查詢。 #以折實單一發票計算。

優惠5：TOPVALU開業限定福袋換購

  • 由2024年7月19日起，於AEON STYLE荃灣購物滿HKD150或以上#，即可以HKD79換購「開業限定福袋」1個。

福袋內附7件超值商品(總值：HKD140):

  • TOPVALU爆米花(焦糖味)(180克)
  • TOPVALU甘栗仁(240克)
  • TOPVALU BESTPRICE鱈魚絲(100克)
  • TOPVALU即沖蜆肉味噌湯(每件)
  • TOPVALU BESTPRICE拉麵(282.6克)
  • TOPVALU BESTPRICE牛油小蛋糕(每件)
  • TOPVALU無糖杏仁奶(200毫升)

推廣日期：2024年7月19日(五)至換罊即止

優惠6：Molly Fantasy限定優惠

優惠（1）:

  • 凡於AEON STYLE荃灣店內購物滿HKD200或以上(以AEON收銀機印折實白色單一發票計)，即可憑即日發票到3樓Molly Fantasy，以優惠價HKD50購買70枚代幣。
  • 推廣日期：2024年7月19日(五)至8月5日(一)*優惠以即日單一及票計算，只適用於發票發出當日，逾期無效。 *優惠以即買即送方式送贈。 *發票必須為正本，影印本無效。 *此優惠不接受特許經營商之發票。 *優惠不可與其他推廣優惠或優惠券同時使用。

優惠（2）：

  • 凡購買代幣滿HKD100或以上，即送「中1得2」優惠券一張。憑券於指定遊戲機夾中禮品，可享「中1得2」優惠。
  • 推廣日期：2024年7月19日(五)至8月5日(一)

*優惠不可與其他推廣優惠或優惠券同時使用。 *以上推廣活動及優惠須受有關條款及細則約束，詳情請向店內職員查詢。如有任何爭議，永旺(香港)百貨有限公司保留最終決定權。

優惠7：AEON 信用卡「AEON STYLE荃灣 GRAND OPENING」優惠

  • 憑AEON信用卡於店內購物單一簽賬滿HKD399或以上，即享HKD15現金券。
  • 推廣日期：2024年7月19日(五)至8月6日(二)

*每人每日只可領取現金券一張。 *現金券數量有限，送完即止及須消費滿指定金額方可使用。*須受有關條款及細則約束，詳情請向店內職員查詢。

優惠8：會員尊享 「荃」新面貌 禮物大送放

  • 換領日期: 2024年7月19日(五)至換完即止
  • 換領地點: AEON STYLE荃灣之顧客服務台
  • AEON 會員於AEON STYLE荃灣購物滿$300#或以上，即可獲贈「人氣角色密封收納盒(500毫升)」一個。
  • 以AEON收銀機印白色即日折實單一發票計算。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

靚媽精明眼｜KFC App推超抵會員優惠　$100任選4款肯德基早晨套餐
17:55 2024/07/15
靚媽精明眼｜KFC App推超抵會員優惠　$100任選4款肯德基早晨套餐
著數優惠｜Cottex暑期優惠　DisneyMiffy被袋床笠枕袋套裝買一送一
18:03 2024/07/16
著數優惠｜Cottex暑期優惠　DisneyMiffy被袋床笠枕袋套裝買一送一
著數優惠︱美心與煤氣推「WeGen x本地薑」菜式 額外賞海洋公園浮潛+門票+海洋奇觀保育講座
18:51 2024/07/16
著數優惠︱美心與煤氣推「WeGen x本地薑」菜式 額外賞海洋公園浮潛+門票+海洋奇觀保育講座
著數攻略｜敏華冰廳$22下午茶套餐　一件飽／蛋撻配奶茶
今日 16:10
著數攻略｜敏華冰廳$22下午茶套餐　一件飽／蛋撻配奶茶
超市優惠｜本周兩大超市筍貨　焦點：維他奶3款豆奶$16/排
14:24 2024/07/21
超市優惠｜本周兩大超市筍貨　焦點：維他奶3款豆奶$16/排

你可能感興趣

靚媽精明眼｜KFC App推超抵會員優惠　$100任選4款肯德基早晨套餐
17:55 2024/07/15
靚媽精明眼｜KFC App推超抵會員優惠　$100任選4款肯德基早晨套餐
著數優惠｜Cottex暑期優惠　DisneyMiffy被袋床笠枕袋套裝買一送一
18:03 2024/07/16
著數優惠｜Cottex暑期優惠　DisneyMiffy被袋床笠枕袋套裝買一送一
著數優惠︱美心與煤氣推「WeGen x本地薑」菜式 額外賞海洋公園浮潛+門票+海洋奇觀保育講座
18:51 2024/07/16
著數優惠︱美心與煤氣推「WeGen x本地薑」菜式 額外賞海洋公園浮潛+門票+海洋奇觀保育講座
著數優惠 商場活動

最高瀏覽

流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪