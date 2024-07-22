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低空經濟｜冠忠與億航智慧簽合作協定　採購30架空中的士擬在港澳營運

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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冠忠智慧出行計劃向億航智慧採購30架EH216-S。（冠忠巴士提供）

城市空中交通（UAM）科技企業億航智慧控股有限公司今日（22日）宣布，與香港非專營公共巴士運營商—冠忠巴士集團有限公司旗下的冠忠智慧出行有限公司，簽訂採購和運營合作協定，共同促進EH216-S無人駕駛載人航空器，在香港、澳門、湖北省襄陽市及十堰市的推廣與營運。

據協定，冠忠智慧出行將向億航智慧採購30架EH216-S，並合作在港舉辦EH216-S飛行活動。

冠忠智慧出行計劃向億航智慧採購30架EH216-S。（冠忠巴士提供）

冠忠巴士集團中國業務總監鄭敬凱指，集團致力提供卓越出行服務，而與億航智慧合作，標誌著集團的客運服務，將開啟從地面引入天空的新篇章。他又指，期待EH216-S在空中觀光、空中交通等領域，發揮重要作用；且強調將為EH216-S的商業化做好準備，確保以最高的安全標準，推出空中交通服務。

億航智能首席運營官王釗則稱，冠忠巴士集團品牌歷史悠久、客戶基礎雄厚，在交通出行領域享譽多年，相信與冠忠合作，將有助推動EH216-S在港澳地區的應用與營運，為當地旅遊觀光、空中交通發展，注入新活力，推動低空經濟行業創新與發展。

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