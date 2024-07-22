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東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收驚告信致情緒失控

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 36 分鐘前

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「新何太」大罵保安。

早前「新何太」在直播時透露聽取網民建議後，有意離婚改嫁到美國，何伯聽後即心情激動。此外，「新何太」又多次在直播時大罵何伯，比如嫌他入鏡阻鏡頭等，何伯夫婦昔日在《東張西望》所表現出的恩愛可說已不再。

在今日（7月22日），更有網民上載一條短片，指拍攝於屯門公屋其中一棟地下，當時該網民隔住大閘拍攝大堂內的「新何太」，表示「新何太」向保安員大吵大鬧，從片段只聽到「新何太」聲量十分大，可是因口音太重沒法聽清楚她在說甚麼。

有人看到「新何太」手上拿著信封，同時聽到保安叫她去管理處，由此網民猜測「新何太」是收到警告信或收樓信之類導致情緒失控，但暫未能證明是否屬實。

東張西望何伯｜何伯被罵終日唉聲嘆氣　新何太諷刺：好似就要死咁

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