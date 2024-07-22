東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收驚告信致情緒失控

▲ 「新何太」大罵保安。

早前「新何太」在直播時透露聽取網民建議後，有意離婚改嫁到美國，何伯聽後即心情激動。此外，「新何太」又多次在直播時大罵何伯，比如嫌他入鏡阻鏡頭等，何伯夫婦昔日在《東張西望》所表現出的恩愛可說已不再。

在今日（7月22日），更有網民上載一條短片，指拍攝於屯門公屋其中一棟地下，當時該網民隔住大閘拍攝大堂內的「新何太」，表示「新何太」向保安員大吵大鬧，從片段只聽到「新何太」聲量十分大，可是因口音太重沒法聽清楚她在說甚麼。

有人看到「新何太」手上拿著信封，同時聽到保安叫她去管理處，由此網民猜測「新何太」是收到警告信或收樓信之類導致情緒失控，但暫未能證明是否屬實。

東張西望何伯｜何伯被罵終日唉聲嘆氣 新何太諷刺：好似就要死咁

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5