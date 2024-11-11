二手煙｜男子日食2包煙為愛犬健康戒煙　一個月成功搣甩煙癮分享靠「這1物」

【戒煙／寵物／照肺／白點】愛犬成動力，令煙民成功戒煙！台灣一名男生於網上分享其戒煙成功的經歷，指自己原本是「日食2包煙」的煙民，惟有天發現家中愛犬一直乾咳，精神亦欠佳，於是帶牠到動物醫院檢查，才發現他於家中吸煙的舉動原來會令家中的愛犬肺部受傷害，出現「白點」。為保愛犬健康，他已戒煙一個多月了，愛犬健康亦恢復如常。

最新影片:

男網民於Dcard分享其戒煙成功的經歷，指功勞全因自己飼養了8、9年的愛犬。他指愛犬早前健康出現問題，不但「一直乾咳」，而且「精神也很不好，長期睡覺休息」。由於感到憂心，他於是帶愛犬去動物醫院做檢查，結果卻發現牠「肺部竟然有白點出現」，醫生懷疑是因為家中有人吸煙所致，深感自責的網民於是決心戒煙。

醫生直接跟我說如果繼續寵物面前吸煙，就會再惡化，就像人的肺一樣，可能會造成不可逆轉的傷害



男網民其後便展開一連串努力，他拍由於自己是「日食2包煙」，故一開始戒斷感到異常辛苦，於是尋求外界協助:

老實說單靠意志力真的沒辦法....後來在藥劑師建議下，買了戒煙噴霧，嘴巴空著時也會狂喝水，平日下班後開始規律慢跑及狗仔散步....漸漸轉移注意力，讓身體、嘴巴都很忙，沒時間想吸煙...

同場加映: 以愛戒煙｜勸爸爸戒煙頻起爭執 孝順女決心以愛感化 揭一關鍵助戒甩煙癮

在他辛苦的堅持下，他指目前過了一個多月，基本上現在已經沒有再吸煙，戒煙噴霧也很少再用，而狗仔咳嗽症狀也幾乎都消失，精神變得比之前更好。

雖然變成天天帶出門放風時間變長，算是甜蜜的負荷吧?

吸煙9大禍害

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5