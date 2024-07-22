  • 32°C
香港時間 : 2024722日 (一) 17:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北上優惠｜WeChat Pay HK派總值逾$400獎賞　包括¥295滴滴出行優惠券

社會

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

WeChat Pay HK派總值逾$400獎賞，包括¥295滴滴出行優惠券。（WeChat Pay HK提供）

WeChat Pay HK與內地網約車平台滴滴出行、內地生活消費平台美團，以及深圳、珠海、中山多個熱門商場合作，推出總值超過HK$400的獎賞，獎賞包括總值HK$68的 WeChat Pay HK通用電子現金券、總值 ¥295的滴滴出行優惠券、以及總值 ¥88的美團團購優惠券，覆蓋的衣、食、住、行的商品及服務。

即日起至2024年9月15日期間，WeChat Pay HK用戶可透過WeChat掃描內地合作商場或商戶的線下推廣海報二維碼進入活動頁面，即可領取總值超過HK$400的獎賞。是次WeChat Pay HK合作的內地商場包括：

深圳福田區領展中心城、OneAvenue卓悦中心、福田星河COCO Park、深業上城、深圳皇庭廣場、連城新天地、KK ONE、世紀匯
深圳羅湖區深圳金光華廣場、KK MALL、太陽百貨
深圳南山區深圳海岸城購物中心
深圳龍華區壹方天地、8號倉（龍華）
深圳寶安區前海壹方城、8號倉（寶安）
深圳鹽田區8號倉（大梅沙）
珠海南灣華發商都、金灣華發商都、海韻城日月貝、十字門華發商都、世紀城 · 華發新天地、格力海岸小鎮
中山中山華發商都                                                                                        

獎賞一：總值HK$68的 WeChat Pay HK通用電子現金券

WeChat Pay HK用戶可透過線下商場推廣海報，領取最多6張總值HK$30的夏季內地消費連環賞，以及新用戶專享總值HK$38的內地迎新獎賞 （包括1張HK$8內地消費專屬電子現金券以及3張HK$10內地消費專屬電子現金券）。所領取的優惠券可在內地任何商戶消費時使用，一邊消費，一邊再賺取優惠。

獎賞二：總值¥295的滴滴出行優惠券

活動期間，WeChat Pay HK用戶可透過線下商場推廣海報或線上「跨境遊」頁面，每7日可領取1次總值¥295的滴滴出行優惠券，當中包括香港地區券包及廣州深圳地區券包，方便用戶出行。

點擊圖片放大
+6
+5
香港地區券包廣州深圳地區券包

1張粵港車 ¥220立減券 （車費滿 ¥700元可用， 只限粵港車）

1張85折香港滴選的士折扣券 （最高可抵扣 ¥15， 無門檻， 限滴滴已註冊用戶及粵港車、香港「滴選的士」使用）

1張 ¥15立減券（車費滿 ¥50可用）

1張85折打車券（最高可抵扣¥15， 無門檻）

2張95折打車券（每個訂單最高抵扣 ¥15， 無門檻）

廣州深圳地區券包，僅限滴滴已註冊用戶在廣州、深圳地區快車、特惠快車使用。用戶預約時須勾選快車或特惠快車，並被快車或特惠快車應答後才可使用

獎賞三：總值¥88的美團團購優惠券

點擊圖片放大
+10
+9

活動期間，WeChat Pay HK用戶可透過線下商場推廣海報或線上「跨境遊」頁面，領取總值 ¥88的美團團購優惠券，總共包含8張優惠券，覆蓋美食餐飲、美容護膚、唱Ｋ娛樂、親子樂園、健身按摩、電玩遊戲等範疇。用戶可享團購折上折優惠，登錄美團小程序即可一鍵領取。領取後可於美團小程序及美團app自動使用對應的優惠券。付款時人民幣交易自動轉為港幣結算，全程零手續費。每位用戶最多可以領取3次。注意：優惠券不適用於美團外賣。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

商場活動 電子支付 美團外賣 外賣 羅湖 QR Code 商品 遊戲 美食 微信支付

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
急症室最長等候時間（07月22日 時間08:05）
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
廖孖記食安風波｜網民轉批廖孖記「貼牌Cap水呃錢」　第四代傳人：明上電台解構腐乳好味原因
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪