北上優惠｜WeChat Pay HK派總值逾$400獎賞　包括¥295滴滴出行優惠券

▲ WeChat Pay HK派總值逾$400獎賞，包括¥295滴滴出行優惠券。（WeChat Pay HK提供）

WeChat Pay HK與內地網約車平台滴滴出行、內地生活消費平台美團，以及深圳、珠海、中山多個熱門商場合作，推出總值超過HK$400的獎賞，獎賞包括總值HK$68的 WeChat Pay HK通用電子現金券、總值 ¥295的滴滴出行優惠券、以及總值 ¥88的美團團購優惠券，覆蓋的衣、食、住、行的商品及服務。

即日起至2024年9月15日期間，WeChat Pay HK用戶可透過WeChat掃描內地合作商場或商戶的線下推廣海報二維碼進入活動頁面，即可領取總值超過HK$400的獎賞。是次WeChat Pay HK合作的內地商場包括：

深圳福田區 領展中心城、OneAvenue卓悦中心、福田星河COCO Park、深業上城、深圳皇庭廣場、連城新天地、KK ONE、世紀匯 深圳羅湖區 深圳金光華廣場、KK MALL、太陽百貨 深圳南山區 深圳海岸城購物中心 深圳龍華區 壹方天地、8號倉（龍華） 深圳寶安區 前海壹方城、8號倉（寶安） 深圳鹽田區 8號倉（大梅沙） 珠海 南灣華發商都、金灣華發商都、海韻城日月貝、十字門華發商都、世紀城 · 華發新天地、格力海岸小鎮 中山 中山華發商都

獎賞一：總值HK$68的 WeChat Pay HK通用電子現金券

WeChat Pay HK用戶可透過線下商場推廣海報，領取最多6張總值HK$30的夏季內地消費連環賞，以及新用戶專享總值HK$38的內地迎新獎賞 （包括1張HK$8內地消費專屬電子現金券以及3張HK$10內地消費專屬電子現金券）。所領取的優惠券可在內地任何商戶消費時使用，一邊消費，一邊再賺取優惠。

獎賞二：總值¥295的滴滴出行優惠券

活動期間，WeChat Pay HK用戶可透過線下商場推廣海報或線上「跨境遊」頁面，每7日可領取1次總值¥295的滴滴出行優惠券，當中包括香港地區券包及廣州深圳地區券包，方便用戶出行。

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香港地區券包 廣州深圳地區券包 1張粵港車 ¥220立減券 （車費滿 ¥700元可用， 只限粵港車） 1張85折香港滴選的士折扣券 （最高可抵扣 ¥15， 無門檻， 限滴滴已註冊用戶及粵港車、香港「滴選的士」使用） 1張 ¥15立減券（車費滿 ¥50可用） 1張85折打車券（最高可抵扣¥15， 無門檻） 2張95折打車券（每個訂單最高抵扣 ¥15， 無門檻） 廣州深圳地區券包，僅限滴滴已註冊用戶在廣州、深圳地區快車、特惠快車使用。用戶預約時須勾選快車或特惠快車，並被快車或特惠快車應答後才可使用

獎賞三：總值¥88的美團團購優惠券

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活動期間，WeChat Pay HK用戶可透過線下商場推廣海報或線上「跨境遊」頁面，領取總值 ¥88的美團團購優惠券，總共包含8張優惠券，覆蓋美食餐飲、美容護膚、唱Ｋ娛樂、親子樂園、健身按摩、電玩遊戲等範疇。用戶可享團購折上折優惠，登錄美團小程序即可一鍵領取。領取後可於美團小程序及美團app自動使用對應的優惠券。付款時人民幣交易自動轉為港幣結算，全程零手續費。每位用戶最多可以領取3次。注意：優惠券不適用於美團外賣。

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