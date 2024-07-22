聲夢小花丨炎明熹傳獲內地公司天價利誘　績約條件要求無綫準時出糧？

「聲夢小花」炎明熹（Gigi）傳出離巢TVB因而遭「雪藏」，早前Gigi現身公開活動受訪時稱：「依家大家仲傾緊。」，並指在音樂風格上有很多想法，希望自己嘗試決定不同的事情，又笑稱說不定會去做空姐，似暗示跟TVB的績紉問題仍有變數。

入行兩年榮升業主？

有關炎明熹唔續約的傳言滿天飛，近日有指Gigi被某內地經理人「睇中」，對方以天價利誘過檔。

前年Gigi因參加《聲生不息》而認識這位內地經理人，Gigi獲得對方嘗識，除為她安排內地工作，短時間勁吸數百萬酬勞，令她可以進駐千萬屋苑單位，年紀輕輕已榮升業主！

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▲ 炎明熹的續約問題成為熱話！（取自instagram）

欲進軍內地市場

有指炎明熹就合約問題向對方請教，對方隨即邀Gigi過檔，又承諾會將她打造為「G.E.M. 2.0」。

去年9月，有報道指Gigi擁有兩個物業，她更拍得跟姑丈出入某將軍澳屋苑，Gigi曾作出否認︰「掙8位數，等於千萬？上次寫我掙500萬仍不夠，今次變了千萬，很厲害，我當然沒有兩層樓。」

另外，網上流出Gigi跟TVB續約的「絕密檔案」，當中Gigi一方要求TVB準時出糧，並且爭取工作自主權，只因Gigi想進軍內地市場，希望自己有工作自主權。

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