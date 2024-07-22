通關｜民建聯陳勇倡「一地兩檢」擴至香園圍口岸　冀羅湖、福田口岸逢周末開放至凌晨2點

▲ 陳勇(左3)認為，現有的「香園圍/蓮塘」口岸的設計，亦具備條件改為實施「一地兩檢」安排。(李慧琼fb圖片)

保安局局長鄧炳強日前表示，將推出便民的通關措施，包括在「新皇崗」口岸及將重建的「沙頭角」口岸，採用「一地兩檢」安排、研究現有口岸在有條件下亦可採用「一地兩檢」，以及研究在除夕等特別日子延長過關時間。民建聯立法會議員陳勇今日（22日）認為，現有的「香園圍/蓮塘」口岸的設計，亦具備條件改為實施「一地兩檢」安排，建議兩地政府盡快就此展開討論。

鄧炳強日前指，會研究在特別有需求的日子延長過關時間。陳勇今日期望，有關特別安排在實施一段時間後，能作為恒常安排，包括到每個周末及長假期，讓「羅湖」及「落馬洲支線」（福田）管制站時間延至凌晨2時才關閉；長遠而言，港深兩地的交流不應受時間所限，故認為應做好24小時通關口岸的總體布局，包括率先在「深圳灣」及「香園圍/蓮塘」實施24小時全面通關，在需求不斷增長後，研究更多口岸逐步落實全面24小時通關，以助香港更好地融入大灣區。

陳勇認為，兩地政府應以「合作查驗、一次放行」為兩地關通過模式的短期重大目標，故期望兩地政府能繼續研究在其他將重建、升級改造或新口岸，落實「合作查驗、一次放行」或「一次過檢、無感通關」嶄新通關模式，利用高科技讓兩地通關進一步便利化、智能化，並讓大灣區生活一體化邁向更高質量發展。

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