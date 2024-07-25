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飲食攻略︱缺乏鐵質可致缺鐵性貧血增早產風險　營養師推介14種補鐵食物

保健美顏

撰文： 張沛

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 58 分鐘前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

缺乏鐵質可致缺鐵性貧血增早產風險！營養師推介14種補鐵食物。

【鐵質/補鐵/營養素/缺鐵/缺鐵性貧血/高鐵質食物/營養師】補充鐵質不是只有吃牛肉才最有效！台灣營養師高敏敏在Instagram專頁分享14種補鐵食物，鐵質含量豐富，建議大家有需要攝取鐵質的時候，除了吃牛肉或素食單靠吃營養補充劑，其實還有更多其他的好選擇！

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Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

營養師高敏敏表示，以肉類海鮮含鐵量來講，動物性食物中富含的鐵為「血基質鐵」，是屬於人體吸收率較好的鐵質。而蔬菜植物含鐵量方面，雖然植物中的鐵屬於「非血基質鐵」，人體在吸收上當然沒有肉類的血基質鐵好吸收，但有研究發現，酸性環境可以幫助鐵質的吸收。所以，建議大家吃補鐵蔬菜時，搭配維生素C食物例如番石榴、木瓜、奇異果，可以增加鐵質高達43%至63%的吸收率。

相關文章：

鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收

14種肉類海鮮及蔬菜植物含鐵量推介

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根據台灣衛福部建議，男性一天應攝取10毫克的鐵，而女性一天應攝取15毫克的鐵。在缺乏鐵質時，會導致身心疲累、整日沒精神，甚至可能影響學習和大腦的記憶力。高敏敏最後還提醒大家注意，高鈣和高鐵兩者具有拮抗作用、彼此會競爭吸收，因此不建議一起食用。

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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