枕頭套細菌｜研究揭枕頭套7日不洗 細菌比廁所板多1.7萬倍 恐引發腦膜炎等10大健康問題

【枕頭套／細菌／廁所板／分泌物／床具／流汗／夏天】人每日有部分時間都在床上，但如果忽略床上用品衛生問題，可能會讓細菌瘋狂滋生。英國專家指出，有研究指出枕頭套使用一周後，細菌量比廁所板多出1.7萬個，甚至可能會引發休克、腦膜炎等10大健康問題。

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綜合外媒及《New York Post》報道，醫學計畫負責人、英國切斯特大學醫學院講師Gareth Nye引用早曾一項研究指出，使用一周的枕頭套上，枕頭套每1平方英寸便含有300萬個菌落形成單位 (CFU) ，相比廁所板細菌菌落數量多出1.7萬個。

細菌滋生3大成因

Gareth Nye解釋指，人體每晚平均會流失500毫米至700毫米的汗水，研究顯示其中至少200毫米的水分會浸入床單或睡衣之中；此外人體因更換皮膚細胞，會導致皮膚細胞脫落，因此每日平均會有約5億個皮膚細胞脫落，當中有大部分會於夜間脫落，加上身體會產生其他分泌物，透過口水流出等等，導致枕頭沾滿真菌或塵蟎等：

它們會在死皮細胞上繁殖，並可能留下引發過敏和氣喘的糞便。

真菌及真菌孢子可多達16種

Gareth Nye續指，有研究亦曾經指出，一個常見枕頭中可含有多達16種不同的真菌及數百萬個真菌孢子，雖然上述問題所滋生的細菌，對人體沒有太直接性的害處，但忽視床上用品衛生問題，恐誘發過敏及氣喘等問題。

此外,美國康奈爾大學威爾醫學院皮膚科博士Hadley King表示，床單每天會被約5,000萬個死皮細胞、汗液、化妝品、乳液、頭髮、花粉和寵物皮屑等污染。他又指，死皮細胞和汗液是塵蟎的食物，它們會吸引塵蟎到床上並幫助繁殖。

他解釋，睡在同一個枕頭套上未清洗一周，其所含的細菌可能會導致過敏、皮膚感染和皮膚炎症，其中金黃色葡萄球菌（Staphylococcus）可能會導致皮膚感染（癤子(膿瘡)）和蜂窩性組織炎。

AmeriSleep曾進行了連續4星期的實驗，在每周的開始採集3名受試者未洗的枕頭套。結果顯示，一周後，枕頭套上每平方英寸的細菌數量竟高達300萬到500萬個，當中包括桿菌和革蘭氏陽性球菌。

桿菌可引起眼部感染、心內膜炎、菌血症、敗血症、肺炎、腦膜炎和肌肉骨骼感染；而革蘭氏陽性球菌可導致中毒性休克綜合症和其他對抗生素有抵抗力的感染。除此以外，該研究更發現，枕頭套上亦會有床蝨，導致起床時可能會全身發癢，臉上、頸子和肩膀，或者發現床蝨的咬痕。

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夏日使用床具4大重點

據該報社早前報道曾指出，假如起床後立即整理床鋪，可能會將潮濕空氣困於被子下面，這可能會加速細菌滋生速度。專家呼籲大家，夏季使用床上用品時，可遵循以下4大重點，減少細菌滋生：

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可滋生16種霉菌塵蟎 專家教4招減少致敏

台灣毒理學專家招名威教授早前於Facebook專頁上引述相關研究指出，一個枕頭平均可滋生多達16種霉菌和塵蟎，故提醒除了枕心較難清潔外，其他部分應拆解下來定期清洗及曬太陽，建議每周更換一次枕頭套，而以下4招亦有助減少床具致敏源頭：

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1個月無換床單滿布惡菌

西班牙塞維利亞大學生物系曾進行實驗，發現當床單使用約1個月未有清洗，已滿布與肺炎、淋病、闌尾炎等病菌，亦有蟎蟲、衣魚和其他昆蟲，增加發生皮膚過敏機會，提醒市民要養成定期清洗床上用品習慣。

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