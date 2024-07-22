小學科學科｜教大推高小科學課程供3校試用　涵中國北極考察隊及社會服務體驗

▲ 逾300名學生及家長出席課程發佈會。（教大提供）

小學常識科將於2025/26學年小四級起分拆成為人文科及科學科，各小學可選擇提前1年在今年9月試行。教育大學推出高小科學課程，內容涉及中國北極考察隊的教材，並加入社會服務體驗等，供3間先導小學推行。

教大課程名為「從北極考察」到「海洋生態永續發展及全球公民意識社企教育」（ESDGC14課程），由教大課程與教學學系訂立，5間本地中小學、教大學生、1間瑞典國際小學共同合作參與，以小五、小六學生為對象，旨在深化現有STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）教育。

課程採取多元化學習模式，包括使用取材於北極考察的教材、開設以英語授課的科學課程，推行涵蓋大中小學學生協作的跨學段師友計劃、以及加入不同社會服務體驗，期望課程能幫助小學科學科教師，在訂立科學科課程時，有效掌握教育局所制定的課程框架，並協助高小生銜接初中課程。

課程分成3部分。第1部分將採用一套融合了科學知識、探險經歷與文化背景，共90篇於北極考察的圖文日誌為教材；第2部分則有以英語授課、分4個階段進行的科學課程，範圍涵蓋科普教育、探究學習、實驗室體驗學習及田野實地考察；最後一部分是加入不同社會服務體驗，藉跨學段的師友計劃，讓大中小學生一同協作，向社區推廣全球氣候變化的知識。

主導設計課程的教大課程與教學學系吳卓穎表示，上述課程能回應聯合國教科文組織「2030教育」要求，結合中國極地考察隊成果，「學生不單要學會科學知識，還要提出策略性保育方案以紓緩全球海洋生態問題，目的是從小建立全球公民意識。」他期望能啟發教師，鼓勵他們在訂立小學科學科課程時，參考多元整合性教學模式，讓學生全面發展，更好裝備銜接初中。

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責任編輯：馮琪雅