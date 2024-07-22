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政黨調查｜民建聯發現全港有91個水浸黑點　倡諮詢區議會更新黑點名單

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 12 分鐘前

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民建聯今日舉行「防控水浸黑點大行動2024」記者會。（民建聯供圖）

本港去年9月發生世紀暴雨，民建聯在今年5至6月向多區區議會搜集資料，共發現91個水浸黑點，主要涉及降雨量超出排水系統負荷、沙泥樹枝造成渠道淤塞，以及低窪地區容易引致河道及海水倒灌。民建聯建議建議當局諮詢區議會，更新渠務署水浸黑點名單，並加設短期防洪設施，設立水浸預警通報系統等，長遠提升整體排洪標準。

民建聯今日舉行「防控水浸黑點大行動2024」記者會，公布巡查發現，由區議員及地區幹事職員，實地搜集一些有實際或潛在水浸風險的水浸黑點。在發現的91個水浸黑點中，大部份屬於政府管理，主要分布在九龍及新界，分別有45及38個，當中九龍城及黃大仙區佔最多。

民建聯又發現，部分渠道設施因泥沙、樹葉等導致阻塞，大量雨水湧入時有商戶或屋苑水浸，而市區水浸一般為時短暫，新界地區雨水積聚及退卻均較緩慢。

民建聯表示，雨水排放系統改善工程最快2028年竣工，市民將面對水浸風險多幾年，希望當局在短期內作暫時性措施，例如加建水閘、護土牆、路面集水溝、於河堤旁安裝檔水板等。

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