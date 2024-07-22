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黃子華許冠文率《破．地獄》演員拍戲院禮儀片　眾演員分飾問題觀眾犯盡戲院禁忌

娛樂

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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《破．地獄》一眾演員拍戲院禮儀片。

陳茂賢執導及編劇，黃子華及許冠文（Michael）自《神算》後闊別32年再度傾力合演的港產片《破．地獄》，早前宣布落實於11月14日公映，而兩大巨星海報及預告一出已旋即引起網絡話題，備受矚目。

雖然距離11月上映尚有一段時間，不過《破．地獄》團隊亦不敢怠慢，由陳茂賢導演聯同台前幕後親自製作一條史上最華麗陣容的「《破．地獄》戲院禮儀片」，除了有難得合體宣傳的兩大巨星黃子華及許冠文助陣飾演本尊，亦不少得片中演員衛詩雅、朱栢康、周家怡、金燕玲、梁雍婷及鍾雪瑩現身，分別飾演影迷最怕遇到的問題觀眾，一同迎接電影上映，同時為新一波宣傳揭開序幕！

破．地獄丨先導海報曝光　許冠文黃子華：因這部戲改變對人生看法

《破．地獄》黃子華

黃子華勸保持安靜

而這條《破．地獄》戲院禮儀片將於7月24日起於英皇院線首播，片中提到子華以及Michael入戲院欣賞自己參演的《破．地獄》，卻遇到由片中其他演員飾演的問題觀眾，犯下一連串戲院場內不適宜的行為，片中開首先有開場後姍姍來遲的鍾雪瑩，影響準時入場的觀眾睇戲，再有朱栢康及梁雍婷拿出電話自拍留念，阻擋後方Michael的視線，逼得Michael好言相勸。

另一邊廂，周家怡如入無人之境，興奮打電話給友人分享巧遇子華神，被子華友善勸喻保持安靜，而壓軸出場有曾於《不日成婚2》飾演兩婆媳的衛詩雅與金燕玲，二人今次關係不再緊張，忙「講戲」多過睇戲，金燕玲更爆出一句「好巴閉咩」，恍如前作的霸氣奶奶上身，非常爆笑！而雞啄唔斷的二人旋即亦被後方的子華提醒收細音量。

《破．地獄》許冠文。

許冠文大呼好玩

經過黃子華及許冠文兩位「戲院禮儀師」的提醒下，最終眾人都專心欣賞電影，畫面猶如《破．地獄》提早首映，更令人為之期待電影中眾星迸發之火花！

首度參演戲院禮儀片又一向鬼馬的Michael大呼好玩，笑言：「我覺得幾好玩呀，一班演員喺戲院入面詐帝睇返自己，感覺好好玩呀。」

問到Michael對於新片《破．地獄》的期望，他希望最緊要觀眾享受電影：「希望上映嗰陣，觀眾好似我哋咁嘻嘻哈哈笑緊，呢個係我希望啫，不過多數都唔可能，因為戲入面都好多喊嘅場面。」Michael亦預告新片拍出人生的五味雜陳，開心有時，悲傷亦有時，相信會為觀眾帶來共鳴。

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