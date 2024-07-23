心臟健康︱「醫戰」撼動全城　心臟衰竭你要知

在香港，每100個人當中，就有1-2名心臟衰竭患者，數據顯示，每年不僅有約4,000宗新確診個案，更有約兩萬人因心臟衰竭而需要入院，甚至因而死亡，絕對不容忽視！為了令香港市民認識心臟衰竭，提高警覺，香港心臟專科學院特意召集10名心臟科專科醫生，舉辦一場別開生面、前所未見的《「醫戰」之心臟歷奇大對決》，旨在以輕鬆有趣的方式，鼓勵大眾正視心臟衰竭的健康問題。

正常情況下，心臟每次跳動，都會將血液送到身體各處，維持器官正常運作；然而心臟衰竭的患者，可能是由於血液進入心室出現障礙，又或是心臟泵血能力下降，因此未能完全將氧氣與營養送至身體各部位，如果情況持續，就會令身體日漸衰弱，慢慢更會影響生活能力，以至出現死亡風險。

歷奇對決 解說心臟衰竭

為了令大眾更為了解心臟衰竭的影響，香港心臟專科學院日前舉辦了《「醫戰」之心臟歷奇大對決》，由梁嘉琪主持，並由沙律（張沛樂）與Renee（李蔓瑩）作為組長，聯同香港心臟專科學院10位心臟科醫生：梁達智醫生、陳良貴醫生、陳梓浩醫生、鄭裕康醫生、蔣志成醫生、賴俊光醫生、黎思華醫生、劉天樺醫生、譚廣明醫生與饒元豐醫生，透過一連三集的歷奇對決短片，親身參與不同類型的比賽，完成以心臟衰竭為主題的任務，務求以輕鬆手法，喚起全民對心臟衰竭的關注。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

常見共病 影響身體機能

心臟衰竭對身體影響很大，尤其這並非單一疾病，患者身體很多時都有其他毛病，當中有千絲萬縷的關係。香港心臟專科學院院長梁達智醫生指：「大部分心臟衰竭的患者，很多時並有其他共病，而當患上心臟衰竭後，亦會引起其他身體問題，例如因心臟供血不足而令到腎功能下降，而肝臟、肺部、腦部有可能受到影響，可以說是一環扣一環。」陳良貴醫生亦表示，心臟衰竭是相當複雜的疾病，患者通常會有其他共病，而且成因很多，包括心臟相關疾病如冠心病等。

慢性疾病 帶來風險因素

譚廣明醫生解釋，患者在心臟衰竭後，需要進行一系列檢查，包括血液檢查、心臟超聲波、胸部X光、心電圖、心臟壓力測試等，可以有助評估心臟功能是否出現異常，身體有沒有其他問題，從而協助醫生及早制定治療方案。而賴俊光醫生與黎思華醫生則指，很多常見的慢性疾病都與心臟衰竭關係非淺，如糖尿病就是其中一例。研究顯示，糖尿病患者出現心臟衰竭的機會，較比一般人高2-5倍，大約七成糖尿患者在確診5年後，亦會出現不同類型的心衰竭先兆；另外，高血壓與高血脂同樣是心臟衰竭的高風險因素，這是由於長期血壓過高有機會加速心肌硬化，而血脂過高則或會造成血管堵塞，阻礙血液正常流動，引發冠心病及中風，增加心臟衰竭風險。

及早檢查 儘早發現治療

為了令大眾更加認識心臟衰竭，香港心臟專科學院把心臟衰竭的不同情況，融入這次歷奇對決當中，例如〈心衰體驗大挑戰〉展示心臟衰竭不同階段的病徵、〈挑戰繩網陣〉就表達與心臟衰竭環環相扣的成因、〈命懸一線〉更帶出治療心臟衰竭的急切性！香港心臟專科學院院長梁達智醫生表示，透過以上的活動，最重要是把心臟衰竭的訊息帶給大家，希望市民能夠了解心臟衰竭的病徵、成因，以及了解當中的急切性。饒元豐醫生更直言，「希望患者像今次遊戲一樣，能夠早點看醫生、早點訂立一個良好的策略，有一個好的結果。」

《「醫戰」之心臟歷奇大對決》

平台： Facebook 專頁「World Heart Day 世界心臟日」

連結：www.facebook.com/HongKongCollegeOfCardiology