  • 31°C
香港時間 : 2024723日 (二) 10:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

心臟健康︱「醫戰」撼動全城　心臟衰竭你要知

醫健人物

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

在香港，每100個人當中，就有1-2名心臟衰竭患者，數據顯示，每年不僅有約4,000宗新確診個案，更有約兩萬人因心臟衰竭而需要入院，甚至因而死亡，絕對不容忽視！為了令香港市民認識心臟衰竭，提高警覺，香港心臟專科學院特意召集10名心臟科專科醫生，舉辦一場別開生面、前所未見的《「醫戰」之心臟歷奇大對決》，旨在以輕鬆有趣的方式，鼓勵大眾正視心臟衰竭的健康問題。

正常情況下，心臟每次跳動，都會將血液送到身體各處，維持器官正常運作；然而心臟衰竭的患者，可能是由於血液進入心室出現障礙，又或是心臟泵血能力下降，因此未能完全將氧氣與營養送至身體各部位，如果情況持續，就會令身體日漸衰弱，慢慢更會影響生活能力，以至出現死亡風險。

歷奇對決  解說心臟衰竭

為了令大眾更為了解心臟衰竭的影響，香港心臟專科學院日前舉辦了《「醫戰」之心臟歷奇大對決》，由梁嘉琪主持，並由沙律（張沛樂）與Renee（李蔓瑩）作為組長，聯同香港心臟專科學院10位心臟科醫生：梁達智醫生、陳良貴醫生、陳梓浩醫生、鄭裕康醫生、蔣志成醫生、賴俊光醫生、黎思華醫生、劉天樺醫生、譚廣明醫生與饒元豐醫生，透過一連三集的歷奇對決短片，親身參與不同類型的比賽，完成以心臟衰竭為主題的任務，務求以輕鬆手法，喚起全民對心臟衰竭的關注。

點擊圖片放大
+9
+8

常見共病  影響身體機能

心臟衰竭對身體影響很大，尤其這並非單一疾病，患者身體很多時都有其他毛病，當中有千絲萬縷的關係。香港心臟專科學院院長梁達智醫生指：「大部分心臟衰竭的患者，很多時並有其他共病，而當患上心臟衰竭後，亦會引起其他身體問題，例如因心臟供血不足而令到腎功能下降，而肝臟、肺部、腦部有可能受到影響，可以說是一環扣一環。」陳良貴醫生亦表示，心臟衰竭是相當複雜的疾病，患者通常會有其他共病，而且成因很多，包括心臟相關疾病如冠心病等。

慢性疾病  帶來風險因素

譚廣明醫生解釋，患者在心臟衰竭後，需要進行一系列檢查，包括血液檢查、心臟超聲波、胸部X光、心電圖、心臟壓力測試等，可以有助評估心臟功能是否出現異常，身體有沒有其他問題，從而協助醫生及早制定治療方案。而賴俊光醫生與黎思華醫生則指，很多常見的慢性疾病都與心臟衰竭關係非淺，如糖尿病就是其中一例。研究顯示，糖尿病患者出現心臟衰竭的機會，較比一般人高2-5倍，大約七成糖尿患者在確診5年後，亦會出現不同類型的心衰竭先兆；另外，高血壓與高血脂同樣是心臟衰竭的高風險因素，這是由於長期血壓過高有機會加速心肌硬化，而血脂過高則或會造成血管堵塞，阻礙血液正常流動，引發冠心病及中風，增加心臟衰竭風險。

及早檢查  儘早發現治療

為了令大眾更加認識心臟衰竭，香港心臟專科學院把心臟衰竭的不同情況，融入這次歷奇對決當中，例如〈心衰體驗大挑戰〉展示心臟衰竭不同階段的病徵、〈挑戰繩網陣〉就表達與心臟衰竭環環相扣的成因、〈命懸一線〉更帶出治療心臟衰竭的急切性！香港心臟專科學院院長梁達智醫生表示，透過以上的活動，最重要是把心臟衰竭的訊息帶給大家，希望市民能夠了解心臟衰竭的病徵、成因，以及了解當中的急切性。饒元豐醫生更直言，「希望患者像今次遊戲一樣，能夠早點看醫生、早點訂立一個良好的策略，有一個好的結果。」

《「醫戰」之心臟歷奇大對決》

平台： Facebook 專頁「World Heart Day 世界心臟日」

連結：www.facebook.com/HongKongCollegeOfCardiology

欄名 : 健康專家專欄

最新專欄文章

預防RSV｜7至9月屬RSV高峰期　醫生籲長者及長期病患　盡快接種疫苗預防
今日
預防RSV｜7至9月屬RSV高峰期　醫生籲長者及長期病患　盡快接種疫苗預防
精神健康｜少女考入傳統名校難適應　因母親管教嚴苛反致抑鬱投身毒海
2024/07/18
精神健康｜少女考入傳統名校難適應　因母親管教嚴苛反致抑鬱投身毒海
公共衞生丨學會推八大疫苗接種建議　保護家人及社區健康
2024/07/16
公共衞生丨學會推八大疫苗接種建議　保護家人及社區健康
乳癌治療︱三成乳癌個案屬HER2型　治療方案選擇多配合不同患者需要
2024/07/11
乳癌治療︱三成乳癌個案屬HER2型　治療方案選擇多配合不同患者需要
夏日防曬︱陰天也要防曬？　高達八成港人沒有每天塗抹防曬霜　增加光老化機會
2024/07/11
夏日防曬︱陰天也要防曬？　高達八成港人沒有每天塗抹防曬霜　增加光老化機會
健康問題 網絡熱話 養生 心臟病 冠心病 中風 糖尿病 高血壓

最高瀏覽

中年好聲音丨龍婷被聲稱舊鄰居揭往事　疑早已有丈夫及兒子
中年好聲音丨龍婷被聲稱舊鄰居揭往事　疑早已有丈夫及兒子
拐騙疑魂｜九龍塘疑現拐騙驚魂　遇怪男求幫忙送M巾　港女回想目的細思極恐
拐騙疑魂｜九龍塘疑現拐騙驚魂　遇怪男求幫忙送M巾　港女回想目的細思極恐
東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收驚告信致情緒失控
東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收驚告信致情緒失控
拜登退選｜拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝　傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力
拜登退選｜拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝　傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力
急症室最長等候時間（07月23日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月23日 時間04:05）