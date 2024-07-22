危駕致死｜北角校巴溜前釀5死2傷　司機申永久終止聆訊明年3.24判決

▲ ▲ 2018年北角發生車禍，校巴疑未被拉好手掣溜前至熙和街衝上行人路，造成5名途人死亡。（資料圖片）

2018年北角發生車禍，校巴疑未被拉好手掣溜前至熙和街衝上行人路，造成5名途人死亡。涉案司機事隔約4年後被控1項危險駕駛引致他人死亡罪及1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，被告今（22日）於區域法院申請永久終止聆訊。代表律師指律政司已起訴被告傳票控罪，被告已承認相關案情，故被告並未能得到公平審訊。法官則指出，被告當初被控傳票控罪時，正是以為不會再就事件被控其他控罪，才作出損益自己的招認。法官聽罷陳詞，押後至2025年3月24日頒下判決。

被告吳耀宗（66歲，退休人士），被控1項危險駕駛引致他人死亡罪及1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，今乘坐輪椅出庭應訊。被告早前承認1項沒有固定車輛制動器而離開車輛傳票控罪，被判罰2,000元。

辯方申請永久終止聆訊陳詞指，稱律政司應一次性對被告提出起訴，又指律政司早前起訴被告傳票控罪，以致被告承認相關的案情，故辯方認為被告並未能得到公平審訊，辯方另質疑控方亦未有解釋為何事隔4年才就案件詢問專家證人。

控方則指出，控方的檢控基礎並不單止是被告沒有「拉手掣」，若當初被告在停車時將輪胎左轉，或「入後波」，涉案校車有機會會撞向石壆，其駕駛態度亦不至於是危險。

法官則指出，被告當初被控傳票控罪時，正正是以為不會再就事件被控其他控罪，才作出損益自己的招認，「如果告完再告，咁就唔會有被告認罪」。法官聽罷陳詞後，押後至2025年3月24日頒下判決。

控罪指，被告於2018年12月10日，在香港熙和街近英皇道（東行）交界在道路上危險駕駛1輛私家小巴，引致何玉珍（女，80歲）、梁洪（男、83歲）、陳瑞意（女、70歲）、楊文根（男、77歲）及YIP Willy（男、89歲）死亡；被告於同日同地危險駕駛，引致雷曉琪及盧永業的身體受嚴重傷害。

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