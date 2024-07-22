靚媽精明眼｜康得思酒店自助餐優惠買二送二　$173起任食生蠔+龍蝦+燒肉眼扒

▲ 香港康得思酒店推出自助餐買二送二優惠。（KKday圖片）

【自助餐優惠/自助餐/酒店自助餐/Buffet/香港康得思酒店】暑假來臨，不少家長都會帶小朋友外出遊玩，食大餐！KKday明日（23日）將推出香港康得思酒店The Place自助餐買二送二優惠，最低$173／位起可以任食凍龍蝦鉗、鱈蟹腳、脆炸蝦多士及多款口味MÖVENPICK雪糕！有興趣食自助餐的家長們不要錯過！

香港康得思酒店 The Place的「泰」回味海鮮自助餐提供多款地道泰式美食和海鮮，包括配搭泰式蘸醬的各式海鮮，包括鱈蟹腳、龍蝦鉗、藍青口、泰式明爐烏頭、泰式辣椒醬炒蝦及燒紐西蘭肉眼扒等。而自助晚餐則有無限量供應的生蠔、原隻開邊龍蝦、麵包蟹等，另外特色鐵板燒專區有即切的烤美國牛肋骨、多款惹味串燒、刺身以及11款口味的MÖVENPICK® 雪糕等！

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除此之外也有「The Seafood Place」週末海鮮下午茶自助餐，同樣主打海鮮，任享冰凍龍蝦鉗、鱈蟹腳、藍青口及熟蝦等，亦有本地特色小吃如港式瑞士雞翼、香蒜椒鹽骨、珍珠雞、豉油皇炒麵、燒豬肋骨及脆炸蝦多士等，甜品方面同樣有11款口味的MÖVENPICK® 雪糕以及仙草凍、葡撻。

康得思酒店自助餐買二送二優惠詳情：

預訂日期：：2024年7月23日12:00 至7月29日23:59

用餐日期：2024年7月24日至 8月 31日

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

1.【KKday快閃限量搶–買二送二】

「泰」回味海鮮自助午餐無限暢飲

用餐時間：12:00-14:30

優惠價：

星期一至五：$956/4 位，平均$239/位 （原價：1,752/4 位）

星期六、日及公眾假期：$1,124/4位，平均$281/位 （原價：$2,060/4 位）

2.【KKday快閃限量搶–買二送二】

「泰」回味海鮮自助晚餐無限暢飲

用餐時間：18:30-21:45

優惠價：

星期一至四：$1,868/4 位，平均 $467/位（原價：$3424/4位）

星期五至日、公眾假期及前夕：$1,916/4 位，平均：$479/位 （原價：$3,512/4 位）

3.【KKday 快閃限量搶 –買二送二】

「The Seafood Place」週末海鮮下午茶自助餐連無限暢飲

用餐時間：15:15-17:15

優惠價：星期五至日及公眾假期：$692/4 位，平均$173/位 （原價：$1,268/4 位）

*以上已包括原價加一服務費

預訂連結【按此】

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