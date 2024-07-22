東九龍線｜路政署簽勘查設計顧問合約　下半年邀供應及營運商交意向書

▲ 擬議的東九龍智慧綠色集體運輸系統，初步走線全長約7公里。（路政署圖片）

路政署今日（22日）與奧雅納-建盛（亞洲）顧問聯營，簽署東九龍智慧綠色集體運輸系統的勘查、設計及建造顧問合約。路政署發言人稱，計劃於今年下半年邀請國內外供應商及營運商提交意向書，爭取於2026年為項目的建造工程招標，目標2027年批出合約，並於2033年或之前竣工。

▼ 點擊圖片放大 +2

東九龍智慧綠色集體運輸系統的顧問團隊，除了奧雅納工程顧問公司和建盛（亞洲）工程顧問有限公司外，還包括本地財務顧問萊坊測量師行有限公司、規劃顧問KTA規劃顧問有限公司、內地工程設計顧問華設集團，及其他不同範疇的專業成員，會全力推展項目的規劃、勘查及設計工作。

路政署發言人指，擬議的東九龍智慧綠色集體運輸系統，將為觀塘北部上坡地區提供便捷交通服務，接駁至港鐵彩虹站、油塘站及主要公共運輸交匯處，為逾30萬名居民提供更多出行選擇，同時有效減少道路交通擠塞對公眾出行的影響。

發言人續指，政府計劃於今年下半年邀請國內外供應商及營運商提交意向書，以掌握他們對建造及營運有關系統的意向及能力，同時邀請他們就項目的不同範疇提供意見。爭取於2026年為項目的建造工程招標，目標於2027年批出合約，並於2033年或之前竣工。

擬議的東九龍智慧綠色集體運輸系統，初步走線全長約7公里，包括長約6公里的高架橋和長約1公里的隧道，全線設有8個車站，由港鐵彩虹站附近的彩虹東，經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘，連接至港鐵油塘站附近的油塘東。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】