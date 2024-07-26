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胃癌警號丨30歲投行女強人常胃痛揭患胃癌且已擴散　醫生教區分一般胃病VS胃癌

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【胃癌／胃痛／投資銀行／癌症殺手／癌症／胃鏡】胃癌是香港第6位癌症殺手，每年約有1000宗新症。胃癌發病率隨年齡增長而升高，患者年齡中位數雖大概為71歲，不過近年似乎有年輕化趨勢。臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌接受TOPick訪問時指，曾遇過一名年僅30多歲的女病人，一直忽視胃痛問題，疼痛難忍才求醫，最終證實患上胃癌，癌細胞並且已擴散到淋巴。

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Sick問識答
Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

謝耀昌分享個案指，該名女病人任職投資銀行，由於工作繁忙、食無定時，所以對胃痛早已習以為常，後來因為「持續痛了兩三星期」，實在難以忍受，才趕到診所求醫，當時她的臉色已非常蒼白，血色素指數只得大約7（正常女士指數大約11以上）。她其後被安排入院輸血和照胃鏡，證實胃內有5厘米大小的腫瘤，確診胃癌，而且已擴散到淋巴，需立即安排手術切桀腫瘤，並配合化療和電療，目前女病人情況穩定。

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胃癌與一般胃病如何分辨？

謝耀昌指，胃癌的常見臨床症狀是上腹持續隱痛或脹悶不適，進食後的症狀更為嚴重，因此容易與其他腸胃毛病混淆，甚至被誤以為是消化不良。這些胃病與胃癌最大區別，是一般胃或十二指腸潰瘍的疼痛較有規律。

胃癌的常見症狀

謝耀昌指表示初期胃癌病徴並不明顯，但常見的胃癌症狀有：

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常見治療方法

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針對晚期或轉移性胃癌病人的治療

謝耀昌表示，針對晚期、已出現轉移的胃癌，近年有較多新的治療方案可以選擇。特別是佔胃癌患者兩成的HER 2型胃癌，部分病人可嘗試使用抗HER 2受體標靶藥物，透過阻截HER 2受體，令癌細胞不再生長，同時令身體的免疫系統認出癌細胞，把它們殺死。有研究發現，使用化療加HER 2受體標靶藥物的患者，藥物能有效縮細腫瘤，病人的存活期比只使用化療較長。

另一類近年較新的治療方法是免疫治療，透過免疫檢查點阻斷劑（Immune checkpoint inhibitor），令體內的免疫細胞能夠識別及攻擊癌細胞。從研究中知道，若其腫瘤的PD-L1表達量高，較適合使用免疫治療。

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