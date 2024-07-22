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好人好事｜婦人家中突發中風報案說不出話　機智警靠1招成功尋人送院

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 35 分鐘前

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內地一名婦人日前在家中突發性中風，報案時說不出話，警員之後靠1招成功尋人送院治療。

【中風／中風先兆／中風症狀／突發性中風】十分機智！內地一名婦人日前在家中突發中風，自行致電當地警方報案，卻因中風而導致語意不清、說話難以識別。其後警員憑1招成功與婦人溝通，並讓對方發出定位，到達社區後再逐家住戶敲門搜索，最終在經過其中一戶時發現婦人，送院後確認為突發性中風，需留院觀察。

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綜合內地媒體報道，浙江寧波慈溪市新浦派出所，於上月14日清晨6時接獲報案，電話另一頭中傳出婦人模糊的求救聲及痛苦呼叫聲。根據警方執法紀錄儀片段，警員問婦人是否懂得說普通話，但對方說話聲音難以辨別，於是警員再詢問：「救救你，是吧？」隨後引導她說出1個字或2個字回答問題。

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在確認婦人的手機有微信之後，警員請她發出自己的定位，

我說「你會發定位嗎？」，然後她回答我一個字，然後她就立刻發了個定位給我。

警員取得定位後前往婦人所在地點，結果發現該處是一片出租屋，大街小巷錯綜複雜，遂決定分組逐門逐戶敲門進行搜索。在尋找了50多戶之後，警員在經過某一個門口時聽見微弱的呼救聲，才終於發現報案婦人。當時婦人的右半邊身體無法活動，亦無法開口說話，只能指著嘴巴重複說「難受」表達不適；之後警員合力將婦人拉起，並扶上擔架送院，再連絡其兒子。而警方事後表示，該名婦人送院後證實為突發性中風，須留院觀察。

更多相關報道：中風年輕化丨27歲打工仔常應酬3年重77磅　3大惡習致急性腦中風入ICU搶救

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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