平機票｜大灣區航空來回機票僅$20　優惠只限6天【即睇搶飛詳情】

▲ (大灣區航空圖片)

大灣區航空為慶祝啟航兩週年，推出「2 週年 Mega Sale」限量優惠活動回饋客戶。由明天（7 月 23 日）起至 7 月 31 日，客戶可以港幣 20 元購買來回機票一張，每日設有 200 個名額。

「2 週年 Mega Sale」的優惠期為 2024 年 7 月 23 至 25 日及 29 至 31 日，每日將會推出一個優惠航點。

獲取優惠需要追蹤大灣區航空的社交媒體帳戶（Facebook 及 Instagram），並於社交媒體上留意當日的優惠航點 （上午約 10 時公布）及優惠碼（中午約 12 時公布），即可於大灣區航空官網輸入優惠碼購買機票。

每人只限購買一張機票。名額有限，先到先得。 票價已包括每程7公斤手提行李額及20公斤託運行李額，更能滿足旅客所需。 此優惠適用於 2024 年 8 月 18 日至 12 月 18 日期間從香港出發的來回航班，每程停留日數最多 7 天。 票價並不包括相關税項及燃油附加費。是次推廣活動須受有關條款及細則約束， 詳情 ：

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